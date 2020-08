Skal demonstrere mot Sian – plasseres halvannen kilometer unna

Når Sian skal demonstrere på Festplassen i Bergen kommende lørdag er motdemonstrantene plassert på Tårnplassen – 1,5 kilometer unna.

De må rope høyt, motdemonstrantene til Sian, for ifølge Bergensavisen har Bergen kommune avslått å arrangere en lovlig motdemonstrasjon på Festplassen og heller plassert gruppen et helt annet sted i Bergen sentrum.

– Vi er skuffet over at vi har fått avslag på å få holde en ordnet fanemarkering mot en rasistisk organisasjon, spesielt med tanke på hvor langt normaliseringen av rasisme har kommet i Norge, sier Axel Fjeld, som er leder for antirasistisk utvalg fra LO Bergen og Omland.

Tord Holgernes, avdelingsleder i Bergen kommunes forvaltningsavdeling i Bymiljøetaten, sier at kommunen har konkludert slik etter innspill fra politiet.

– At vi har gitt motdemonstrantene et sted å stå på Tårnplass er noe vi har gjort tidligere, med suksess, sier Holgernes.

Det er en sikkerhetsvurdering som gjør at kommunen sier nei til motdemonstrasjon på Festplassen.

– Å la disse to gruppene få ytre seg på samme sted, er ikke gunstig. Derfor må vi håndtere situasjonen på best mulig måte. Politiet kommer til å være til stede når Sian skal være på Festplassen, og vi skal ivareta tryggheten til alle, sier Kjetil Øyri, stabssjef hos politiet i Bergen.

Stopp islamiseringen av Norge, eller Sian, skriver om seg selv at gruppen har som formål «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge.»

