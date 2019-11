Skal du ha nytt pass? Da bør du bestille time snarest

Det meldes om stor pågang ved flere passkontor i landet.

I Agder politidistrikt viser nye tall at det har vært en økning i utstedelse av pass på hele 45 prosent i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det har ført til stor pågang ved passkontorene i distriktet, og Agder politidistrikt har derfor startet med et nytt timebestillingsssystem.

- Vil ikke bli prioritert

Nå må man bestille time på forhånd for å få et nytt pass, ellers blir det vanskelig.

- Drop-in er forbeholdt situasjoner der det er behov for nødpass, og vi Agder politidistrikt presiserer at drop-in for ordinære pass ikke vil bli prioritert, sier leder av seksjon for forvaltning i Agder politidistrikt, Tom Eklund, i en pressemelding.

Og han legger til:

- Ventetiden for timebestilling er relativt kort ved alle tre lokasjonene i Agder, og kapasiteten kan styrkes midlertidig ved behov.

Stor pågang flere steder

Det er ikke bare i Agder at det er en stor pågang før jul for å sikre seg et nytt pass. På Vestlandet er det også mange som trenger et nytt pass snarest.

- Vest har også en veldig stor økning. De har en enda større økning enn i Agder, forteller Eklund til Nettavisen.

I resten av landet bør man også smøre seg med tålmodighet.

- Det er en varierende grad av trykk, men flere steder har stor økning, hevder Eklund.

I Oslo politidistrikt melder de for øyeblikket at pågangen ikke er større enn vanlig.

- Det er ikke noen særlige utfordringer for øyeblikket, nå er det greit. Men når det begynner å nærme seg våren vil det ta seg ganske mye opp, sier pressekontakt Eirik Wilmann i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

I Nord-Norge er situasjonen helt annerledes for øyeblikket.

- Vi har hatt en 140 % økning i det siste. Det har vært vært en voldsom økning. Vi legger ut timer fortløpende, men de forsvinner på et blunk. Frem mot jul er det ganske fullt, noen plasser er det ikke ledig før på nyåret. Passkontorene med størst pågang nå er i Bodø, Narvik og Lofoten og Vesterålen, sier avdelingsdirektør i fellesenheten for forvaltning, utlending og sivilrettspleie, Hilde Pettersen, i Nordland politidistrikt.