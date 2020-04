Skal du over fjellet? Disse veiene er stengt

Utfordrende vær på flere fjelloverganger. Se hvilke veier som er åpne og hvilke som er stengt her.

Statens vegvesen melder at riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland, fylksvei 53 mellom Tyin og Årdal, E134 over Haukelifjell og riksvei 15 over Strynefjellet er stengt fredag morgen.

E16 over Filefjell er åpen igjen. Det samme er riksvei 52 over Hemsedal, mens for riksvei 13 over Vikafjellet foreløpig er stengt.

Torsdag var preget av mye vind i Sør-Norge. På kyststasjonen Utsira kom vindkastene opp i 37,3 meter per sekund, ifølge Meteorologisk institutt.

