Skal ha blitt skutt i hodet. Skylder på hatefull retorikk

Trekker paralleller mellom helgens drap og presidentens hatefulle ytringer.

Illegale tømmerhoggere gikk til voldelig angrep på et medlem av en urfolkstamme i Amazonas i Brasil på lørdag, og drepte urfolksleder Paulo Paulino Guajajara.

Paulo Paulino Guajajara, som hadde tilnavnet Lobo (ulven), var på jakt på et urfolksterritorium i Amazonas da det dødelige skuddet falt mot hodet hans, melder Reuters.

Drapet skjer i kjølvannet av en drastisk økning i antall voldelige angrep mot urfolket i Amazonas, etter at den høyrevridde politikeren Jair Bolsonaro tiltrådde som president i januar.

Bolsonaro har ikke lagt skjul på at han er tilhenger av økonomisk utvikling i de beskyttede urfolksterritoriene. Han har også antydet at illegale aktører innen hogst, gruvedrift og landbruk kan invadere urfolksterritoriene ustraffet.

- Hatefulle ytringer

APIB, som er en paraplyorganisasjon for urfolket i Amazonas, sier i en uttalelse på lørdag at president Bolsonaro har blod på hendene sine.

- Bolsonaro-regjeringen har urfolksblod på hendene sine, sier APIB i en uttalelse.

- Økningen i vold i urfolksterritorier er et direkte resultat av hans hatefulle ytringer og tiltak mot vårt folk, sier APIB, ifølge BBC.

Brasils føderale politi sier de etterforsker omstendighetene rundt dødsfallet til Paulo Paulino Guajajara. APIB hevder liket hans fortsatt ligger igjen i skogen.

- Et konstant press mot våre liv

Sonia Guajajara er leder for APIB. Hun tilhører den samme urfolkstammen som den drepte Paulo Paulino Guajajara. Nettavisen intervjuet henne i forrige uke om dramatikken som utspiller seg i Brasils sårbare regnskoger.

- Det er et konstant press mot våre liv, vår sikkerhet og vår kultur. Det er viktig å forstå at dette kapitalistiske presset etter å få varer fra våre områder, er en trussel mot oss, sa Guajajara til Nettavisen.

- Denne økningen av vold i Brasil blir finansiert av aktører som er direkte tilknyttet og alliert med selskaper og samfunn i Europa og i Norge. For eksempel gjennom avtaler med selskaper som driver med oljeutvinning og gruvedrift, uttalte APIBs koordinator Dinaman Tuxá til Nettavisen.

Paulo Paulino Guajajara var i 20-årene og etterlater seg en sønn. Han var medlem av miljøaktivistgruppen «Skogens voktere» som har til hensikt å beskytte regnskogen mot avskoging.

En annen innfødt ble også skadd i angrepet. En tømmerhogger ble også drept i en påfølgende skuddutveksling.

Laercio Guajajara, som ble skadd i lørdagens angrep, avbildet i september mens han væpnet med en rifle jakter på ulovlige tømmerhoggere på urfolksterritoriene. Foto: Ueslei Marcelino (Reuters)

13 prosent av landområdene

Brasils 300 urfolksgrupper lever på bare 13 prosent av nasjonens landområder. Disse områdene har urfolket gjennom en årrekke beskyttet mot avskoging. Bolsonaro mener territoriene er altfor store gitt antallet mennesker som faktisk lever og bor der, ifølge BBC. Kritikerne anklager ham for å oppfordre til ulovlig hogst, landbruk og invadering av urfolkets landområder.

Det brasilianske misjonsrådet for urfolk (CIMI) har utgitt rapporten «Vold mot urfolket i Brasil». CIMI rapporterer om 160 tilfeller av invadering, ulovlig utvinning av naturressurser og ødeleggelse av eiendom på 153 urfolksterritorier under Bolsonaros ni første måneder som president. Dette er en oppgang fra 76 territorier i 2018, og viser en klar tendens til at presset mot urfolkterritoriene har økt under Bolsonaros regjeringstid.

Svært fiendtlig innstilt til urfolket

Bolsonaro har opp gjennom sin karriere vært svært fiendtlig innstilt til urfolket i Brasil. I 2015 uttalte han at urfolket ikke burde ha beskyttede territorier fordi «de ikke snakker vårt språk, de har ingen penger og de har ingen kultur».

I 1998 sa Bolsonaro at det var en «skam» at det brasilianske militæret ikke hadde vært «like effektive» som USAs forsvarsstyrker, som maktet å «fjerne indianerne».

Bolsonaro har gjentatte ganger ytret ønske om å undergrave etater som har ansvar for beskyttelse av urfolket og deres territorier. Han har flere ganger poengtert at urfolksterritoriene er svært ressursrike på mineraler.

Leder og koordinator for urfolkssammenslutningen APIB, Sonia Guajajara og Dinaman Tuxá, poserer for kamera på Løvebakken utenfor Stortinget. Foto: Thomas Paust (Nettavisen)

Vil legalisere gruvedrift og landbruk

Nå arbeides det med nye lovforslag om å legalisere gruvedrift og landbruk i disse beskyttede urfolksterritoriene.

«Hvis jeg blir valgt, vil jeg svinge et slag mot FUNAI (føderal etat med ansvar for å beskytte urfolksterritorier red.anm.), et slag i nakken. Det finnes ingen annen utvei. De er ikke nyttig lenger,» sa Bolsonaro i en uttalelse til media i august 2018.

Han har også vært en forkjemper av å integrere urfolket i storsamfunnet.

«Vi skal integrere dem i samfunnet,» sa han til Globo News i 2018.