Skal han straffes ytterligere?

Av Fabian Stang, tidligere Høyre-ordfører i Oslo

Min politikkvenn gjennom mange år, Mazyar Keshvari, har vært tillitsvalgt i store deler av sitt liv.

Han har oppofrende kjempet for sine velgere.

For oss som kjenner ham var det uforståelig at han endte som reiseregnings-svindler på Stortinget. Det var et svik mot nasjonalforsamlingen, mot oss vennene og mot ham selv.

Akseptert katastrofe

Når en slik katastrofe oppstår må man gi en uforbeholden tilståelse, betale tilbake hver svindlede krone og ta den straff påtalemyndigheten og domstolene bestemmer.

Det har Keshvari akseptert - og det skulle bare mangle.

Men i Keshvaris sak har det dukket opp et spørsmål om han også skal straffes ytterligere?

Stortingets presidentskap har besluttet at han ikke bare skal straffes av domstolene, men også av Stortinget. Dette ved at han nektes enhver form for oppsigelsespenger, når han måtte fratre sin plass, fordi Frp gikk ut av regjering.

Presidentskapet har selvfølgelig full støtte i «den allmenne rettsfølelse» for sin beslutning, men den lovgivende forsamling må også forholde seg til menneskerettighetenes forbud mot dobbeltstraff.

- Utvilsomt ment som straff

At Stortingets beslutning er ment som straff er utvilsomt. Hva skulle det ellers vært?

Alle som må forlate sitt verv på Stortinget eller i regjering, og som ikke umiddelbart går tilbake til gammel jobb, får oppsigelsespenger i en eller flere måneder.

Når nå Keshvari, som den eneste, nektes denne muligheten til livsopphold, mens han er sykemeldt, har i realiteten Stortinget gitt ham en bot på cirka 80-240.000 kroner.

Jeg har ikke problemer med å forstå presidentskapets lyst til å vise sin avsky for den kriminelle handling, men det må ikke skje ved et nytt lovbrudd, nemlig ved idømmelse av dobbeltstraff.

Stortingets avstraffelse av Keshvari kan i ytterste konsekvens medføre at domstolene ikke kan straffe ham, fordi han allerede har fått sin straff ved den bot Stortinget har gitt ham.

Lovfestet praksis

Retten til oppsigelsespenger er ikke bare fast praksis, men ble lovfestet av Stortinget for noen år siden. Derfor blir det særlig uheldig når Stortinget bryter sin egen lov for å straffe Keshvari i konkurranse med domstolene.

Jo mer skuffet vi er over noens opptreden, jo viktigere er det at rettsstaten responderer korrekt.