- Skal rense luften og desinfisere hele Det hvite hus straks Trump flytter ut

Alle møbler, dørhåndtak, gelendre og lysbrytere blir desinfisert før Joe Biden setter sin fot inn i Det hvite hus.

20. januar tiltrer Joe Biden som USAs 46. president. Det innebærer at president Donald Trump må flytte ut og overlate Det hvite hus til sin etterfølger.

Politico skriver at overgangsteamet til Biden har planer om å desinfisere overflater og rense luften inni bygget rett etter at Trump flytter ut og før Biden flytter inn.

Det hvite hus har vært rammet av flere koronautbrudd blant stabsansatte og høytstående tjenestemenn de siste månedene.

Det er forvaltningsorganet General Services Administration - som har ansvar for å bistå med overgangsprosessen - som skal sørge for å desinfisere samtlige overflater i østfløyen og vestfløyen som kan ha blitt berørt av mennesker.

Det bekrefter en talsperson fra General Services Administration overfor Politico. Det inkluderer grundig vask og desinfisering av alle møbler, dørhåndtak, gelendre og lysbrytere før Biden setter sin fot inn i Det hvite hus.

Studier viser at koronaviruset kan overleve på overflater i flere dager. I tillegg skal luften renses fri for dråper.

- Strengere håndheving av smittevern

I tillegg ligger det an til at smitteverntiltak som sosial distansering og bruk av munnbind vil være langt strengere håndhevet i Det hvite hus når Biden inntar bygget, enn det som er praksisen for øyeblikket.

- Det vil være helt motsatt av det vi ser nå, sier Nicole Lurie, som er en av covid-rådgiverne til Biden.

- Jeg tror den sosiale straffen for ikke å bruke maske vil være enorm. Istedenfor at folk blir latterliggjort for å bruke maske, vil de heller bli presset i den andre retningen. Det vil bli vanskelig å delta på et møte uten å ta forholdsregler som maske og distansering, sier Lurie, som tidligere jobbet med folkehelse og beredskap under Obama-administrasjonen.

Biden-kampanjen har vært beinharde på smittevernregler under hele valgkampen og i overgangsprosessen. Det inkluderer omfattende bruk av munnbind, sosial distansering og hyppig testing av staben. Så langt har det virket, og nesten ingen i kretsen rundt Biden har blitt smittet av koronaviruset, ifølge Politico.

Biden-kampanjen har hele tiden sørget for at det har vært små folkemengder på alle valgkamp-relaterte arrangementer. I tillegg har det vært rikelig med smitteverntiltak på plass.

Mange smittet i Det hvite hus

President Trump har imidlertid vært langt mer uforsiktig, og har arrangert enorme valgkampmøter og selskaper hvor smittevern ikke er blitt overholdt.

Både presidenten selv og førstedame Melania Trump, samt sønnen Barron, fikk påvist smitte tidligere i høst. President Trump ble også innlagt på sykehus en kort periode. Stabssjef Mark Meadows i Det hvite hus, rådgiver Hope Hicks, pressesekretær Kayleigh McEnany og taleskriver Stephen Miller er blant flere i staben som har fått påvist koronasmitte. To renholdere i Det hvite hus er også blitt smittet, skriver New York Intelligencer, som har en oversikt over antall smittede i Det hvite hus.

Ifølge et internt regjeringsnotat var det 34 stabsansatte og andre tilknyttede kontakter som var smittet i løpet av noen dager i starten av oktober, meldte ABC News den gang.

Senest denne uken ble det også kjent at presidentens personlige advokat, Rudy Giuliani, var smittet og innlagt på sykehus. Han ble utskrevet etter et kort opphold.

Rundt 300.000 mennesker har dødd av korona i USA. Ifølge enkelte estimater, kan dette tallet stige til 362.000 dødsfall innen 2. januar, skriver The Hill.

