Skal skyte over 10.000 kameler fra helikopter

I løpet av fem dager skal 10.000 kameler avlives.

NEW YORK (Nettavisen): Brannene i Australia har krevd flere hundre millioner dyreliv, og nå skal 10.000 kameler skytes fra helikopter.

Årsaken til den brutale avgjørelsen, er at dyrene drikker opp dyrebart vann, og at de tar seg inn på private områder og drikker av vannforsyningene sør i Australia, melder Evening Standard.

Jakten på kamelene vil starte på onsdag og det er ventet at det vil ta fem dager og skyte alle dyrene.

I tillegg til at dyrene tar for seg av livsviktig vannforsyninger, er det ventet at avlivingen av de 10.000 kamelene vil spare miljøet for to tonn karbondioksid i året, på grunn av reduksjonen av metangass.

Det tilsvarer utslippet fra til sammen 400.000 biler.

Det skal være rundt 1,2 millioner kameler i hele Australia, ifølge Express.co.uk.

Kravene til forsikringsselskapene i Australia har oversteget 4,2 milliarder kroner og landet ser ingen ende på brannene som har ødelagt mer enn 2.000 hjem. Foto: SAEED KHAN / AFP

Skader for fire milliarder

Ifølge NTB har brannene i Australia forårsaket skader for over 4 milliarder.

Kravene til forsikringsselskapene i Australia har oversteget 4,2 milliarder kroner og landet ser ingen ende på brannene som har ødelagt mer enn 2.000 hjem.

Ifølge forsikringsmyndigheten i landet har kravene doblet seg de siste dagene, til over 700 millioner australske dollar, noe som tilsvarer over 4,2 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Så langt har det ifølge SBS kommet inn 8.985 krav, men det forventes å øke ettersom brannene fortsetter å føre med seg store ødeleggelser.

Finansminister Josh Frydenberg opplyser at rundt 20 prosent av kravene er blitt vurdert, og at halvparten av dem er avgjort.

Videre forteller han at forsikringsbransjen har tilbudt nødboliger til rammede kunder, i tillegg til «litt kontantstøtte».

Massive branner har herjet i Australia siden september, og har kostet minst 25 personer livet. Det anslås også at rundt 500 millioner dyr har omkommet i brannene.

Det ventes nå varmere temperaturer i landet, og det advares om at brannene vil ta seg opp igjen mot slutten av uken.

Chris Hemsworth donerer 6 millioner

Den australske skuespilleren Chris Hemsworth føyer seg inn i rekken med kjendiser som donerer millionbeløp for å bekjempe de katastrofale brannene i Australia.

På Instagram tirsdag skriver 36-åringen at han og familien donerer 1 million australske dollar for å støtte kampen mot hjemlandets skogbranner. Det tilsvarer i overkant av 6 millioner norske kroner.

Han oppfordrer samtidig alle andre som kan til å bidra og til å grave dypt i lommene.

– Som dere vet har skogbrannene ført til massive ødeleggelser her i Australia. Det fortsetter å brenne, og vi venter varmere vær, sier skuespilleren i en video.

– Vi trenger deres støtte og donasjoner. Hver dollar teller, oppfordrer Hemsworth.

Han føyer seg inn i rekken blant kjente navn som den siste tiden har slått ring om Australiaog donert store beløp for å kjempe mot skogbrannene.

Der blant er komiker Celeste Barber som gjennom Facebook startet en innsamlingsaksjonsom mandag hadde samlet inn over 41 millioner australske dollar. Det tilsvarer nesten 250 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Australske Kylie Minogue og hennes mann Keith Urban har donert 500.000 australske dollar, mens artisten Pink har donert 500.000 amerikanske dollar.

Brannene er synlig i Sør-Amerika

Røyken fra brannene som herjer i Australiaer observert 12.000 kilometer unna, i Chile og Argentina.

Det opplyste værmyndighetene i de søramerikanske landene mandag.

– I morgentimene var solen i rødaktige toner. Det skyldes en sky av røyk som kommer fra brannene, sier Patricio Urra som leder meteorologmyndigheten i Chile.

Skyen har steget til rundt 6.000 meter over havet. Det er ingen meteorologisk grunn til at den skal falle tilbake til jorden, opplyser Urra, og tilføyer at røyken ikke vil påvirke chilenere.

Også i Argentina opplevde de en rødere sol enn normalt mandag, og det ventes at røykskyen kan nå delstaten Rio Grande do Sul i Brasil.

I Australias naboland New Zealand var himmelen over Auckland, mer enn 2.000 kilometer fra Sørøst- Australia, dekket av et oransje røykteppe tidlig søndag, ifølge Reuters.