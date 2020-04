Skal styre kontantstøtten til bedriftene: - Kontrollrutiner vil ha høy prioritet

Skatteetaten har fått oppdraget med å forvalte kompensasjonsordningen for næringslivet. Viktig å hindre misbruk, sier skattedirektøren.

– Vi må lage ordningen slik at den er rask og enkel å bruke, men ikke enkel å misbruke, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Les også: Dyster etterkrigsrekord - nå har vi 301.000 arbeidsledige

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten et overordnet ansvar for støtteordningen for bedrifter som får et vesentlig inntektsfall som følge av koronakrisen. Ordningen skal på plass raskt, lover Holte.

– Samtidig er det viktig at rask saksbehandling ikke går på bekostning av etterlevelse av regelverket. Kontrollrutiner vil ha høy prioritet, sier han.

Må godkjennes av Stortinget og ESA

Hvis alt går etter planen, vil bedriftene kunne levere søknad om kompensasjon for tapt omsetning i mars fra 17. april, forutsatt at Stortinget vedtar regjeringens forslag og at ESA godkjenner ordningen, opplyser Finansdepartementet.

Bedriftene kan enten bruke fjorårets regnskapstall eller omsetningen i januar og februar som grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai.

- Gjelder også gründere

– Vi ønsker at denne ordningen skal treffe bredt og hjelpe sunne, levedyktige bedrifter gjennom denne tøffe tiden. Det gjelder selvfølgelig også gründere og vekstbedrifter som skal ta Norge gjennom en nødvendig omstilling, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Se tabell: Disse næringene og arbeidstakerne ble direkte berørt

HARDT RAMMET: Totalt 124.000 lønnstakere og selvstendig næringsdrivende og 41.800 virksomheter ble direkte berørt da regjeringen i mars innførte inngripende smitteverntiltak. Foto: (Nettavisen)

Skal dekke faste utgifter

Foretak med minst 30 prosent omsetningsfall skal få kompensasjon fra staten, foreslår regjeringen.

Kontantstøtten skal dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

(©NTB)