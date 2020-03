Skal være Englands yngste offer for koronaviruset: - Dette er realiteten

Nå kommer familien med hjerteskjærende oppfordring på sosiale medier.

Sky News rapporterer at 21 år gamle Chloe Middleton er den yngste personen som har omkommet av COVID-19, uten å ha andre underliggende helseproblemer.

Middleton jobbet på et sykehjem, og skal ha hatt en mild form for astma, men falt ikke under høy-risiko-gruppen for koronasmitte.

Storbritannia har i skrivende stund i overkant av 8000 bekreftede korona-smittede og 422 dødsfall, noe som gir en dødsrate på rundt 5 prosent av de bekreftede smittede.

Oppfordring fra de etterlatte

Nå går 21-åringens pårørende ut og bønnfaller befolkningen i England til å ta myndighetenes føringer på alvor.

- Til alle dere der ute som tror dette «bare» er et virus; tro om igjen. Dette såkalte viruset har nå tatt livet til min 21-år gamle datter, skriver moren i et innlegg på Facebook.

Også tanten til den omkomne har lagt ut en appell:

- Min vakre og godhjertede niese har nå gått bort som følge av koronaviruset. Hun hadde ingen helseproblemer fra før. Vår familie går nå gjennom en utenkelig smerte, vi er sønderknuste. Alvoret viser seg tydelig for oss nå. Det er ikke viruset som sprer seg selv, det er mennesker som sprer viruset. Gjør hva du kan, beskytt deg selv og beskytt de rundt deg, skriver tanten.

Til The Mirror forteller tanten også at ambulansen hadde besøkt Chloe tidligere på dagen, da hun opplevde pusteproblemer. Hun fikk da beskjed om å hvile ut hjemme.

STORE UTFORDRINGER: England - i likhet med store deler av verden - opplever for tiden store utfordringer med koronaviruset. Foto: Victoria Jones (Pa Photos)

I løpet av dagen forverret tilstanden seg, og en ny ambulanse ble tilkalt. Den ankom aldri, og familien skal ha blitt forklart av helsepersonell at Chloe ikke kunne bli prioritert.

- Hun fikk ikke den pleien hun trengte - fordi helsesystemet vårt er overbelastet. Det er realiteten. Hun var ung og hadde ingen underliggende helseproblemer, forteller tanten til avisen.

For bare noen dager siden omkom også en 18 år gammel gutt i England av viruset, men han lå da inne til behandling for en alvorlig sykdom.

Også i Norge opplever sykehusene at unge mennesker utenfor risikogruppene blir alvorlig påvirket.

Onsdag ble det kjent at flere unge mennesker utenfor risikogruppene er lagt i respirator på intensivavdelingen på Bærum sykehus.

Personene det er snakk om, er mellom 20 og 45 år og uten underliggende sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og/eller høyt blodtrykk.

Boris Jonhsons oppfordring: - Bli hjemme

Tidligere denne uken gikk Englands statsminister, Boris Johnson, ut og erklærte unntakstilstand i landet.

- Det britiske folk får en enkel beskjed: Dere må holde dere hjemme, sier statsminister i Boris Johnson i en tale til det britiske folk mandag kveld.

Han ber alle briter holde seg hjemme i tre uker, med mindre man oppfyller ett av fire unntak: