Skal være Trumps drøm - nå har det Det hvite hus forhørt seg om saken

- Jeg trodde han bare tullet. Han lo ikke, han var dønn seriøs, sier South Dakotas guvernør Kristi Noem.

USAs president Donald Trump besøkte delstaten South Dakota for å markere nasjonaldagen 4. juli. Da fikk presidenten en liten gave i form av en kopi av Mount Rushmore som inkluderte ansiktet hans.

Mount Rushmore, som ligger i delstaten South Dakota, er et nasjonalt minnesmerke i USA som er en 18 meter høy byste av presidentene George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln. Minnesmerket ble laget i anledningen landets 150 -årsjubileum og var ferdig i 1941. Nå forteller Noem en oppsiktsvekkende historie om at Trumps drøm er å bli den femte presidenten som får ansiktet sitt på skulpturen.

- Jeg trodde han bare tullet. Han lo ikke, han var dønn seriøs. Jeg tok han i hånda og sa at «herr president, du burde komme til South Dakota. Vi har Mount Rushmore». Da svarte han: «Visste du at det er min drøm å ha ansiktet mitt på Mount Rushmore?», sa Noem, ifølge CNN.

Saken ble først omtalt av New York Times som skriver at Det hvite hus tok kontakt med South Dakotas guvernør, for å se på muligheten for å legge til nye presidenter på Mount Rushmore.

Da Trump besøkte South Dakota den 4. juli i år, forsvarte han også det ikoniske minnesmerket som har fått kritikk fra aktivister og amerikanske urfolk.

Trump sammen med kona Melania Trump i South Dakota. Mount Rushmore ruver majestetisk i bakgrunnen. Foto: Saul Loeb (AFP)

- Mens vi møtes her i kveld er det en økende fare som truer enhver velsignelse som våre forfedre kjempet så hardt for, sa USAs president med Mount Rushmore i bakgrunnen.

Om Trumps drøm går i oppfyllelse en gang får tiden bare vise, men New York Times skriver at minnesmerket er et føderalt bygg, og ikke et statlig bygg.