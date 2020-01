Skal vi ikke se Gauguin?

Storavisen New York Times spør om vi rett og slett bare bør slutte å se kunstner Paul Gauguins verker. De er nemlig rasistiske og sexistiske.

National Gallery i London viser nå utstillingen Gauguin Portraits.

Avisen New York Times stiller så spørsmålet: Is It Time Gauguin Got Canceled?

I artikkelen fortelles det at kunstner Paul Gauguin (1848-1903) begikk seksuelle overgrep mot 13 til 14 år gamle jenter under sine til sammen ti år lange opphold på Tahiti.

New York Times referer tekstene som følger utstillingen. Gauguin utnyttet utvilsomt sin stilling som privilegert vestlig mann til å få mest mulig ut at den seksuelle friheten som var åpen for ham». I artikkelen gjengir avisen et dikt av poeten Selina Tusitala March (født 1971) som kritiserer denne «utbyttingen». «Du kledde av meg … fikk min munn til å strutte under mandeløynene og laget en silhuett i glødende oker». Og bildene? De ville ikke holdt om det var et foto, sier en kilde i saken.

Call-out culture

Å tolke kunst med nye øyne er ikke kritikkverdig, også når det inkluderer å kritisere kunstnerens liv. Men det er vanskelig å ikke tolke New York Times-artikkelen som en del av den såkalte call-out- og cancel-kulturen, der selvoppnevnt kultursensitivitets-politi ønsker å forby alt fra vitenskap til musikk.

I 2017 ble for eksempel biolog Richard Dawkins foredrag på universitetet i Berkley avlyst fordi det han formidlet av biologi og religionskritikk ikke var «sensitivt».

Så i lys av at Gauguins framstillinger av nakne kvinner med «mandeløyne» nå «avkolonialiseres» og kanselleres, foreslår jeg at vi også tar ned Munch.

Hans erotiske framstillinger av kvinner er åpenbart sett med «the male gaze». Madonna ligger jo der naken, med bare bryster og lukkede øyne. Et objekt i rød lue. Dette kjønnsperspektivet vil, som Gauguins foto, ikke fungert som foto i dag. Selv Pirelli har gått bort fra det.

«Rasister» i litteraturen

Litteraturen er full av lurvete sjeler som ikke har tatt hensyn til sine privilegier.

Kanskje bør man lese Gabriel García Marquéz i lys av kjønn og etnisitet? For kan vi akseptere at han skrev duftende, svarte kvinner hvis erotiske kraft kunne lokke «hvite» ektemenn?

Og Vladimir Nabokovs «Lolita» bør ingen noensinne lese igjen! Glem det!

Så har vi Karen Blixen som skrev om hvordan hun tvang de afrikanske tjenerne på sin farm i Kenya til å gå med hvite hansker. Bare å brenne? Eller er det mulig at hun kan få et halvt identitetspolitisk poeng for manglende kjønnsprivilegium og «funksjonsvariasjon»? Hun hadde jo anoreksi og syfilis. Anoreksien kan tilskrives skjønnhetstyranniet på den tiden? Syfilisen fikk hun av en middelaldrende, privilegert hvit mann med adelstittel.

Moralsk kulturpoliti

Når de identitetspolitiske brillene tas på, kan all kunst tas ned og kanselleres. Dette synet framstår som mer puritansk og religiøst enn det som lå til grunn for at det ble ført sak mot forfatter Agnar Mykle i 1957. Hans bok, «Sangen om den røde rubin», ble politianmeldt som følge av de dristige seksualskildringene.

Forfatter Agnar Mykle under rettsaken som fulgte utgivelsen av romanen Sangen om den røde rubin. Foto: (Aktuell/Scanpix)

Han ble frikjent fordi han var i «rettsvillfarelse», men boken ble beslaglagt. Han la da ned sin penn.

Med de nye moralbrillene tas alt ut av sin kontekst og tid. Woke-generasjonen har kanskje ikke jussen med seg, men de har i antall, mulighet til å ta fra mennesker plattform og levebrød tuftet på deres angivelige dårlige moral, identitet og ufølsomhet. I nåtid.

Og nå spør man seg altså om vi skal «kansellere» kunstnere som Gauguin. Som døde for snart 120 år siden.

SV-politiker klaget på Radioresepsjonen

Woke-generasjonens tolkninger av kulturen som ligger til grunn for kanselleringen er ofte like grunne som da SVs vara på Stortinget, Marian Hussein, kontaktet NRK via Twitter, for å klage på angivelig rasisme i programmet Radioresepsjonen.

Programlederne hadde da lagt fram hva som var aller flauest å ytre - og det var altså rasistiske holdninger og klimafornektelse. Hussein mente altså at det var rasistisk. Å forstå nyanser og kontekst? Nei, takk som spør, sa hun.

Skjermdump fra SVs Marian Husseins Twitter-konto.



Blir historieløse?

Utfordringen med woke-generasjonens moralske panikk er:

Hvem skal nå bestemme hva som er moralsk og sosialt akseptabelt? Er det de med «mandeløyne», slik som New York Times-artikkelen antyder? Identitet?

Et annet problem er likevel at vi, om vi kansellerer alt vi ikke liker, mister historien, også den ubehagelige, slik som Gauguins, og store opplevelser.

Ikke minst er ingen tjent med at vi slår ned på ytringer og uttrykk slik vi gjorde da Mykle ble forbudt.