Skal vi klappe for overdoser?

Under koronapandemien har vi sviktet de rusavhengige.

Av Kari Lossius, psykologspesialist og styremedlem i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), og Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i RIO

Vi skåler i ølglass på utestedene som har skjenking til klokken tre på natten. Folk står eller sitter tett i tett. Pandemien er avblåst.

Ikke for de rusavhengige.

Korona-stopp

Før nyttår reagerte vi kraftig på at Oslo kommune skulle legge ned Vestli rehabiliteringssenter, et etterverntilbud for rusavhengige som har vært i behandling.

Noe som ble stoppet i siste liten. Så kom korona. Da var det slutt.

Beboerne ble kastet ut, for nå skulle senteret bli til isolasjonsenhet for koronasyke rusavhengige. På grunn av fare for smitte, stengte kommunen sprøyterommet. Helsepersonellet som jobbet der kunne dermed flyttes til Vestli.

Perfekt, da kunne kommunen pusse opp sprøyterommet som er viktig for å forebygge overdoser og spredning av smittsomme sykdommer.

Ferieavvikling

I skrivende stund har åtte personer vært innom isolasjonsenheten som i ukesvis har stått tom. I Storgata og sidegatene setter rusavhengige nå skuddene sine på seg selv og andre, utrygt og nedverdigende.

Byråd Rina Mariann Hansen (AP) sa 18. juni på Dagsnytt Atten at tilbudet vil åpne igjen 10. august. For de ansatte er på ferie.

I Bergen ble ruspasienter skrevet ut fra rusbehandling fordi Helse Bergen trengte helsepersonell til å lage en egen behandlingsenhet for rusavhengige med korona. Har vi noensinne laget snevrere behandlingstilbud? Som for eksempel en egen enhet for svineinfluensasyke med samtidig depressiv lidelse?

Flere overdosedødsfall

Grunnen er at rusavhengige er stigmatisert gjennom så lang tid at man skulle tro de var en annen art som måtte behandles veldig spesielt.

Isolasjonsenheten ble uansett stående uten pasienter. Vest Politidistrikt har opplyst om at det er registrert fem ganger så mange overdosedødsfall i år enn på samme tid i fjor (10 mot 2).

Men sprøyterommet i Bergen er stengt på ubestemt tid.

Dugnaden er over.