Skam dokker!

Det hadde i alle fall Jærens store sønn, Per Fugelli, sagt til sine brødre og søstre som er illsinte - og som holder på med å ta et tak i bompengesaken.

De har tatt tak i lokalpolitikerne i alle fall. Ordførere og lokalpolitikere har måttet tåle kjeft og sinne.

En av dem har måttet fjerne sin faste parkeringsplass som en forholdsregel. Hun har måttet bytte biler med sine venner for ikke å bli markert hvor hun til hver tid ferdes. Hun har måttet bytte bolig sammen med sine barn. Hun har ikke sovet i eget hus på flere uker. Politiet etterforsker en dødstrussel mot henne.

Er det krig der ute? Er vi under angrep? Er det landets store sønner og døtre som vil ta tak i en okkupantmakt? Er motstandskampen i gang i Norge?

Fiendens svakeste ledd

Når ordførerens sønn må tåle ukvemsord fordi moren er ordfører, og han har blitt tatt kvelertak på, ja da må det være alvor.

Vi må visst ta tak i det svakeste leddet hos fienden. Det er slik vi kan knekke henne først psykisk, så ... skal dokke!

Landets tusenvis av lokalpolitikere har viet livet sitt for at du skal kunne føde trygt på ditt lokalsykehus, at din legevakt er bemannet slik at ditt barn kan få hjelp når hun trenger det. At dine barn skal kunne gå trygt til skolen, og få god og likeverdig utdanning, mulighetene i livet. At søpla blir hentet, gatene dine er rene, at parken er velpleid så du kan gå kveldstur sammen med dine kjære, at veiene er strødd om vinteren så du kan besøke din gamle mor på et sykehjem din lokalpolitiker sørger for har bemanning nok.

At du får legehjelp når mannen din får hjertetrøbbel, og du får tannpine. Din lokalpolitiker henter timer, dager, kvelder og helger fra sine barn for at dine barn skal ha det trygt og fint. Hun ofrer sin tid med sin familie for at din familie skal ha den velferden du «har krav på».

Og takken er at når hun fatter et vedtak du er uenig i, så skal hun jages som en hund - som en krigsbytte? At barna hennes skal mobbes, og utsettes for vold?

Skam deg!