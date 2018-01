Skammer seg over pendlertillegg på 45.000 kroner til offentlig ansatte

Ansatte fra AustAgder vil få opp til 45.000 kroner i pendlertillegg for å kjøre på jobb i den nye fylkesadministrasjonen i Kristiansand. Frp reagerer sterkt.

- Jeg sitter her og skjemmes over at arendalittene skal ha dobbelt så mye for å kjøre til Kristiansand enn de som skal jobbe hos Fylkesmannen.

Det sa en oppgitt Åshild Bruun Gundersen fra Frp i Aust-Agder da saken mandag ble debattert i Fellesnemnda som jobber for å skape en ny fylkeskommune for det sammenslåtte Agder, skriver Fædrelandsvennen (krever abonnement).

Forslaget fra Fellesnemda - som ble vedtatt - angir følgende kompensasjon for at de ansatte får lengre reisevei til jobben:

● 45.000 kroner for over 55 kilometer økt reisevei hver vei.

● 35.000 kroner for over 45 kilometer økt reisevei hver vei.

● 25.000 kroner for over 35 kilometer økt reisevei hver vei.

● 15.000 kroner for over 20 kilometer økt reisevei hver vei

«Pendlerlønningene» vakte reaksjoner da Fædrelandsvennen

omtalte dem i midten av november.

Stortingssrepresentant fra Aust -Agder Åshild Bruun-Gundersen (FrP) er flau over de nye pendlertilleggene til fylkeskommunalt ansatte i hjemfylket.

Torunn Ostad (H) forsvarer ordningen:

– Dette er ingen merlønn, men en ordning som skal gi kompensasjon for den ulempen de ansatte nå får. Dette er med på å beholde kompetansen den nye fylkeskommune trenger, sa hun på møtet ifølge Fædrelandsvennen.

Bruun-Gundersen fikk støtte i sin kritikk fra partikollega i Vest-Agder

Steinar Bergstøl Andersen.

- Dette er grov forskjellsbehandling. Hva med de ansatte i fylkeskommunen som jobber langt vest i Vest-Agder og som har like lang reisevei som de fra AustAgder, spurte han.

