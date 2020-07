Skandale: Hotell-sex kobles til nytt koronautbrudd

Sikkerhetsvakter skal angivelig ha hatt sex med gjester som er i isolasjon.

Australske myndigheter har igangsatt en etterforskning etter anklager om at innleide arbeidere ved et hotell i Melbourne, som benyttes som karantene for innreisende fra utlandet, skal ha brutt strenge smittevernregler.

Anklagene går blant annet ut på at innleide sikkerhetsvakter skal ha hatt sex med folk som er i såkalt «lockdown», melder CNN.

- Helt uakseptabelt

Delstatsminister i delstaten Victoria, Daniel Andrews, kunngjorde torsdag at myndighetene vil bevilge tre millioner dollar for å komme til bunns i saken.

- Det er helt åpenbart at det som har pågått her er helt uakseptabelt, og vi er nødt til å finne ut nøyaktig hva som har skjedd, sier delstatsministeren i en uttalelse.

Andrews har tidligere uttalt at det kan ha vært et antall tilfeller fra mai og juni måned med brudd på strenge smittevernregler i landets karantenehotell-program.

Australske myndigheter har nemlig rekvirert en rekke hoteller i hele landet som brukes til koronakarantene. Australia har innført strenge karanteneregler for innreisende til landet. Alle som ankommer Australia må være i 14 dagers karantene i disse rekvirerte karantenehotellene.

60.000 har vært i karantene

Bortsett fra noen få unntak, er det kun australske borgere og dem med permanent oppholdstillatelse som er tillatt innreise i Australia mens koronapandemien herjer.

Mer enn 60.000 australiere har vendt hjem til Australia etter pandemiens utbrudd, og gjennomgått det australske karantenehotell-programmet.

Ifølge australske ABC News er det nå 31 nye tilfeller av koronasmitte som kobles til hotellet Stamford Plaza i Melbourne. Det er også andre smittetilfeller som kobles til et annet karantenehotell i samme delstat.

Delstaten Victoria har opplevd nye koronautbrudd de siste ukene, noe som har ført til at myndighetene har gjeninnført nedstengning i deler av Melbourne. Bare i løpet av onsdag ble det registrert 73 nye koronatilfeller i delstaten, som har for tiden 370 aktive tilfeller.

- Sex med gjester i isolasjon

Noen av anklagene om smittevernsbrudd, går ut på at innleide arbeidere skal ha hatt sex med gjester som er i isolasjon. I tillegg skal det være mangel på opplæring for sikkerhetsvaktene på karantenehotellene. En sikkerhetsvakt har opplyst til australske medier at han kun fikk fem minutter med opplæring før han ble satt til å gjøre jobben.

Anklagene om sex mellom sikkerhetsvakter og hotellgjester i isolasjon, er så langt ikke blitt bekreftet fra offisielt hold.

- Det er to tilfeller hvor det tilsynelatende har vært klare brudd med betydelige konsekvenser, sier den australske helseministeren Greg Hunt til Channel Seven.

På spørsmål om hva han tenker rundt anklagene om at sikkerhetsvakter har hatt sex med hotellgjester som er i karantene, svarer han:

- Hvis de påstandene er sanne, vil det være fullstendig uakseptabelt, sier han.

Karanteneprogrammet i delstaten Victoria er midlertidig satt på hold, og australiere som ankommer utlandet er dermed nektet innreise til Melbourne de neste to ukene.

Begrenset spredning i Australia

Australia er blant landene i verden som har klart å begrense spredningen av koronaviruset. Landet har med sine 24 millioner innbyggere 8200 registrerte smittetilfeller og 104 koronarelaterte dødsfall, ifølge oversikten til Worldometer. Til sammenligning har Norge rundt 8900 registrerte tilfeller og cirka 250 dødsfall.