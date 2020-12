Skandaleflyet med nye problemer - måtte lande på nytt rett etter take-off

Nye problemer for skandaleflyet.

Under en måned etter at Boeing 737-8 Max kom seg på vingene igjen har et fly blitt tvunget til å gjennomføre en «ikke-planlagt landing».

22. desember ble et Air Canada-fly som tok av fra delstaten Arizona i USA tvunget til å lande rett etter take-off, melder Sky News.

I en uttalelse sier flyselskapet at de eneste om bord var tre besetningsmedlemmer som mottok en «motorindikasjon» og «bestemte seg for å slå av en motor».

Selskapet la til at moderne fly fungerer fint med en motor.

Ifølge det belgiske luftfartsnyhetsnettstedet Aviation24.be mottok pilotene en indikasjon på lavt hydraulisk trykk i den venstre motoren rett etter at flyet var i luften.

Det skal først ha blitt bestemt at flyet skulle fortsette til sin opprinnelige destinasjon i Montreal, men mannskapet fikk rett etterpå en indikasjon på drivstoffubalanse fra den venstre vingen, noe som tvang dem til å slå av motoren på den siden av flyet.

Deretter ble det gjennomført en trygg landing i nærheten Tucson, Arizona.

350 døde

Flytypen ble satt på bakken verden over i mars i fjor etter to ulykker, en i Indonesia og en i Etiopia, som krevde nærmere 350 menneskeliv.

2. desember gjennomførte flytypen sin første tur med passasjerer, da den fløy fra Dallas til Tulsa, melder Aeronews.

Det grønne lyset kom 18. november, etter at amerikanske luftmyndigheter godkjente 737-8 Max for flyging igjen.

Etter ulykkene har det vært en rekke kongresshøringer i USA om ulykkene. En ny programvare som er installert skal hindre at flyet steiler på grunn av de tunge motorene og plasseringen av dem.

I begge flystyrtene var det en enkelt sensor som førte til at flynesen plutselig vendte nedover uten at flygerne greide å gjenvinne kontrollen.

En granskningsrapport har fastslått at selskapet satte profitt høyere enn sikkerhet, noe som førte til at Boeings toppsjef fikk sparken.

Europa

EUs byrå for flysikkerhet (Easa) sa 21. desember at Boeing 737 Max nå er trygt å fly med. Flyet kan dermed trolig gjenoppta flyginger i Europa på nyåret.

Easa-leder Patrick Ky sa den gangen til BBC at tilsynets vurdering kommer etter svært grundige analyser av flyet og endringene Boeing har gjort på det siden det ble satt på bakken i 2019.

