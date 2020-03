Skapte koronafrykt: Kvinne hostet på matvarer til en verdi av 360.000 kroner

Etterpå tok butikken ingen sjanser.

NEW YORK: En butikk i Pennsylvania opplyser at et kvinne ødela matvarer for 35.000 dollar, eller rundt 360.000 kroner, etter at hun med vilje hostet på flere matvarer.

Øverst kan du se video av bilder butikken, opprydningsarbeidet og desinfiseringen.

Ifølge eieren av butikken Gerrity’s Supermarket i Hanover Township, hostet hun på matvarer både i grønnsaksavdelingen, bakeriet, kjøttdisken og blant flere andre matvarer.

Myndigheten tror ikke kvinnen er smittet av koronaviruset, mens skal uansett sjekke henne for sykdommen, melder New York Post.

Butikkeieren Joe Fasula tok ingen sjanser og bestemte seg for å kaste alle matvarene kvinnen hadde vært i nærheten av, og som hun hadde hostet på.

Deretter måtte butikkhyllene og de aktuelle områdene i butikken desinfiseres. Hendelsen fant sted ved 14-tiden på onsdag, lokal tid.

Eieren skriver på Facebook at matvarene hadde en verdi på rundt 35.000 dollar.

- Selv om det er liten tvil om at denne kvinnen gjorde dette som en merkelig spøk, ønsker vi ikke å ta noen sjanser med kundenes helse og velvære. Vi hadde derfor ikke noe annet valg enn å kaste ut alle produktene hun kom i kontakt med, skriver han på Facebook.

Ifølge CBS vurderer den lokale distriktsadvokaten nå å forfølge saken strafferettslig.

I USA er nå 75.069 personer smittet av koronaviruset, mens 1.080 personer er døde. 1.863 personer er friskmeldt. New York er nå senter for smitteutbredelsen i USA, med totalt 37.258 registrerte smittede.

Bare i New York City er 100 mennesker registrert døde på torsdag etter å ha blitt smittet med koronaviruset. 5.327 får behandling på sykehus og 1.290 får intensivbehandling.

Hele 25 prosent av USAs koronatester har blitt gjennomført i delstaten New York, opplyste New York guvernør Andrew Cuomo på en pressekonferanse torsdag.

De totale tallene på smittede i USA viser at landet trolig passerer Italia snart. Mens USA har registrert 79.082 med koronasmitte, har Italia 80,589 torsdag kveld, ifølge Worldometer.