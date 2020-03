Skatteetaten advarer om ny svindelmetode

Advarer nordmenn mot svindlere som utnytter skattemeldingen.

Tiden for skattemelding er her igjen, og Skatteetaten advarer mot at svindlere benytter tiden til å rundlure folk.

Hvert år når det nærmer seg tid for skattemeldingen begynner merkelige e-poster å florere. Med falske løfter om penger til gode og med logo og avsender som gjør det lett å tro at Skatteetaten er avsender, advarer de.

- Vi sender ikke lenker

- Vi sender ikke lenker i e-post eller sms, og etterspør ikke bank- eller kredittkortopplysninger i disse kanalene. Du mottar en e-post fra Skatteetaten når skattemeldingen er klar, og blir bedt om å selv oppsøke våre nettsider og logge inn der, sier direktør for sikkerhetsstaben i Skatteetaten, Ragna Fossen.

Fenomenet er kjent, men de opplever at forsøkene nå endrer seg.

- Det er et økende omfang på phishingforsøk i Norge og globalt, men heldigvis er bevisstnivået, skepsisen og kompetansen i befolkningen generelt forbedret. Likevel endrer også svindlerne taktikk og mange blir fortsatt lurt til å klikke på lenker, sier sikkerhetsdirektøren.

Et phishingforsøk betyr ganske enkelt at man utgir seg for å være noen andre enn man er, i den hensikt å stjele opplysninger som kan brukes til svindel.

Råd fra Skatteetaten

Se nøye på e-poster og sms'er du får. Ta en kritisk vurdering av e-posten/sms'en og sjekk avsender, og tenk over om dette kan være riktig. Sunn skepsis er aldri feil.

Sammenlign avsender adressen med tidligere ekte e-poster/sms'er. Se spesielt etter falsk avsenderadresse, dårlig språk og stavefeil. De kriminelle blir stadig flinkere til å herme.

Vær særlig oppmerksom hvis du i en e-post/sms blir bedt om å oppgi sensitive opplysninger som kontonummer eller sikkerhetskoder.

Ikke åpne vedlegg fra ukjente, klikk ikke på lenker ukritisk og skriv selv inn internettadresser i nettleseren.

Spesielt på mobil kan det være fristende og klikke på en lenke i farten, ikke gjør det.

Er du i tvil, dobbeltsjekk med den riktige avsender på for eksempel Skatteetaten.no eller ring oss på 800 80 000.