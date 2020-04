Skatteparadis – cut the crap!

Lovlig eller ulovlig. Det er helt uvesentlig. Hensikten med å opprette konto fjernt fra land der man har sin virksomhet er å spare penger. Skattepenger. Fellesskapets penger.

Når en mann som har mesteparten av sine penger plassert i skatteparadis ansettes som sjef for Oljefondet, blir det selvfølgelig bråk. Det skulle bare mangle. Oljefondet er jo instrument for en nasjon der myndighetene eksplisitt ønsker å bekjempe praksisen med å plassere penger i skatteparadis.

Hvorfor? Fordi det store «vi» i Norge mener at alle bør betale den skatten det samme store «vi» har bestemt at vi skal betale. Gjennom vedtak i Stortinget.

Folk flest forholder seg til dette regelverket. Dels fordi vi ser fornuften i systemet, dels fordi vi ikke har noe valg. Arbeidsgiveren din har plikt å fortelle skatteoppkreverne hva du har tjent. Grei skuring – og svært få av oss klager. Folk flest er fornuftige mennesker som forstår at om vi skal ha et opplæringssystem her i landet der alle har rett til utdanning – ja, så må den staten som skal lønne lærerne og betale for skolebyggene ha inntekter. Skatt.

Hva er det som gjør at vi i disse dager kan stole på et fantastisk helsevesen på A-hus, Ullevål, Haukeland, Lærdal? Skatt.

Det er derfor det er så trist å være vitne til at det fins en hel industri der ute som har som jobb å sørge for at det blir minst mulig penger til A-hus, Ullevål, Haukeland og Lærdal!

De er uforskamma godt betalt, forretningsadvokatene som er på kontoret fra tidlig morgen til sein kveld i én hensikt: Å sørge for at oppdragsgiverne skal betale så lite skatt som mulig. For hver krone de fakturerer, taper fellesskapet tilsvarende.

De aller fleste av aktørene i dette spillet – direktøren som hyrer skatteplanleggerne, og de som aktivt legger til rette for at fellesskapet skal tildeles så lite som mulig – bedriver ikke kriminell virksomhet. Ikke i økonomisk eller juridisk forstand. Men hvordan står det til med moralen?

Burde det kanskje ringe ei bjelle, nå som alle – Petter Stordalen for eksempel – roper på staten for å redde sine investeringer?

Kan sjefen for landets pengebinge, Oljefondet, ha en privat formue plassert i skatteparadis på Cayman Islands? Spør du meg, er det et dumt spørsmål.

Julie Brodtkorb er ikke min dame i alle spørsmål her i livet, men denne gangen stoler jeg på sjefen for representantskapet i Norges bank. Nicolai Tangen kan aldri få lov til å ta plass ved direktørbordet nede i Kvadradturen.

Jeg gjentar at dette ikke er et spørsmål om hva som per definisjon er illegalt eller ei. Men det fins bare én hensikt med å plassere pengene på Jersey eller Cayman Islands: Å spare skattepenger.

En som bedriver denne typen virksomhet kan umulig styre det norske Oljefondet. Det får være grenser for hvor «unorsk» det går an å opptre – og samtidig være satt til å bestyre landets pengebinge.