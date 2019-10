Skipsredere kjenner seg ikke igjen i filmen Titanic

Etter at Aftenposten brakte nyheten om at folk i finansbransjen ikke kjenner seg igjen i NRK-serien Exit, står trolig en rekke nye reaksjoner på tur. Neste blir at skipsredere ikke kjenner seg igjen i filmen Titanic.

Viagra, kokain, prostitusjon og kapital er de sjokkerende ingrediensene i NRKs nye serie Exit. Serien skal være 75 prosent basert på sanne historier fra Oslos finansmiljø. Tenk da på storfilmen Titanic som skal være 100 prosent basert på en sann historie. Særlig provoserende er Kate Winslet og Leonardo DiCaprio i filmen fra 1997. Det er derfor viktig å presisere at filmen på ingen måte er representativ for hvordan skipsredere ser på helse, miljø og sikkerhet, HMS-reglene. Det vil for eksempel være helt uhørt å la passasjerer stå helt ubeskyttet i baugen av båten, uten nevneverdig med sikring, slik at de når som helst kan falle over bord og stupe rett i døden. De sterke reaksjonene på NRK-serien Exit kommer på toppen av flere eksempler med tilsvarende sjikanøs oppførsel fra statskanalens side. Det er ikke første gang at en hel yrkesgruppe blir uthengt og fremstilt på en særdeles negativ måte. Et særlig vondt eksempel er NRK-serien Mammon fra 2014 og 2016 som fremstiller journalister som ufattelig teite, særdeles kyniske og skruppelløse. Også i den saken var Aftenposten høyt på banen med reaksjoner som viste journalister som meget følsomme mennesker som lar seg krenke når bransjens etikk og moral blir fullstendig feil fremstilt. Eller som de kunne finne på å si i VG: - Det ble litt mye.