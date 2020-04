Skiturister brøt forbudet - stjal nødprovianten

Turistforeningen ba folk om å ikke bruke hyttene deres, men provianten er borte.

Den Norske Turistforeningen (DNT) har selvbetjente hytter over hele landet, blant annet i Dørålen i Rondane.

For en måned siden valgte foreningen å stenge alle sine hytter, og understreket på sidene sine at det nå kun er ved nødstilfelle at disse skal brukes. På grunn av koronaviruset frarådet de også lengre turer og aktivitet i fjellene:

– Gitt den raske utviklingen av korona og myndighetenes råd om at vi alle må slutte opp om dugnaden for å begrense smitten, og unngå bruk av våre hytter nå, sa generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Solvang den gang.

Alt tyder nå på at skiturister har vært innom og forsynt seg grovt av nødprovianten i hyttene:

– Det er ingen tvil om at det har vært en god del trafikk. Det blir ikke fulle søppelsekker etter noen få personer. Det er nok mange som har spist seg mette, og fylt opp ryggsekkene med mat før de dro videre, sier Paul Rindal, som i nesten 50 år har hatt tilsynet med selvbetjeningshytta ved Øvre Dørålseter, til Gudbrandsdølen Dagningen.

Det var lokalavisen som var først ute med saken.

Hvem som har vært på besøk er umulig å si. Det er nemlig ingen som har skrevet seg inn i hytteboken:

– Gjester som ikke skriver seg inn betaler heller ikke for seg. Hvis turistforeningen bestemmer seg for å gjenåpne de selvbetjente hyttene, må vi så raskt som mulig innover med mer proviant, sier en skuffet Paul Rindal til GD.

SKUFFET: - Bare fulle søppelsekker lå igjen etter gjestene, forteller Paul Rindal, Dovreskogen. Foto: Vidar Heitkøtter (Gudbrandsdølen Dagningen)

I gjesteboken var det bare fire svensker som hadde lagt igjen en hilsen med takk for seg. DNT-hyttene er åpne for alle medlemmene som har skaffet seg nøkkel, opplyser lokalavisen.

– Jeg hadde håpet at folk som legger ut på fjellturer respekterte turistforeningens forbud mot å bruke selvbetjeningshyttene. Nå må vi vaske og rydde opp etter de som ikke fulgte henstillingen, sier Rindal til Gudbrandsdølen Dagningen.

Selv om driften ikke gir store overskudd, har Rindal de siste åra opplevd en økt betalingsvilje hos turister som benytter hytta, melder Dagbladet.

Denne gangen faller utgiftene dessverre på Rindals egen lommebok, ifølge avisen.