Skjalg Fjellheim: - Dette er en mørk dag

Nordlys-redaktøren sier Ludvigsen-saken vekker sjokk og vantro i nord.

Torsdag falt dommen mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann, Svein Ludvigsen (72).

Den kjente Høyre-profilen ble dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt sin stilling sin fylkesmann for å få sex - og anket på stedet.

De tre fornærmede mennene kom til Norge som unge asylsøkere og er til sammen tilkjent 520.000 kroner i oppreisning. Hovedfornærmede er i tillegg tilkjent 223.000 kroner i ménerstatning.

- Knusende dom

Nettavisen har snakket med politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys om dommen:

- Det er på mange måter en knusende dom, han levnes jo liten ære, og retten har valgt å tro på de tre fornærmede, sier Fjellheim til Nettavisen - og fortsetter:

- Retten legger til grunn at de tre fornærmede snakker sant. Det har svekket Ludvigsens troverdighet at han har løyet i åtte politiavhør og kommet til retten med en helt annen forklaring.

- Alt annet Ludvigsen har gjort, kommer i skyggen

Fjellheim er ikke overrasket over dommen, som altså ikke er rettskraftig:

- Nei, den er ikke overraskende for oss som har tilbrakt noen dager i retten, hørt på bevisførsel, aktors og forsvarers prosedyrer og ikke minst Ludvigsens egen frie forklaring.

- Hvordan vil du beskrive fallet til Ludvigsen?

- Det er åpenbart at alt det andre Ludvigsen har gjort, kommer i skyggen av dette. Så brutalt er det dessverre for Ludvigsen. Han har fått de mest betrodde stillinger som statsråd, fylkesmann, stortingsrepresentant og nestleder i Høyre. Dette er en person som har hatt svært stor makt og innflytelse og som ifølge retten, har misbrukt sin posisjon som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med enslige, unge asylsøkere.

- Sjokk og vantro

- Hvilke reaksjoner har Ludvigsen-saken fått i Nord-Norge?

- Sakens omfang er møtt med sjokk og vantro. Vi skal også huske på at Ludvigsen i sin gjerning som politiker og fylkesmann har markert seg som en person med ekstra omsorg for de svakeste i samfunnet, barnevernsbarn og asylsøkernes situasjon. Sett i lys av dette, gjør dommen et ekstra stort inntrykk på mange i nord.

- Dommen er ikke rettskraftig, men hvordan kan vi forstå det som beskrives skal ha skjedd?

- Det er mange lag i denne saken, og en del av denne saken handler om fortrengning og en seksuell legning som har blitt holdt skjult i mange år. Så skal man på ingen måte forsvare måten han har levd ut denne legning på, slik den beskrives i dommen. Men det kan kanskje være med på å forklare det som har skjedd. Ludvigsen er oppvokst i et religiøst miljø, i et veldig maskulint miljø, et fiskerisamfunn, og i slike miljøer var det ikke rom for å kunne leve ut sin homoseksuelle legning. Og han har jo omsider innrømmet at han har en seksuell legning som tilsier erfaringer med menn.

- Kynisk og svært alvorlig

- Hvordan - om mulig - kan han reise seg etter dette, han fyller straks 73 år?

- Ja, det skal bli vanskelig. Han er en gammel mann. Vi skal også huske på at han har en familie som er helt uskyldige ofre i dette, og det er viktig at de blir tatt vare på og ikke stigmatiseres og dømmes for det Ludvigsen er dømt for. Men for Ludvigsens omdømme er dette katastrofalt: Alt annet han har gjort vil komme i skyggen av denne knusende dommen på 44 sider.

- Hva kan vi lære av en sak som dette?

- At det norske rettssystemet fungerer. På mange måter er dette en triumf for rettssikkerheten, det viser at folk med makt og høye posisjoner, ikke går fri. De kan bli innhentet av loven, satt under tiltale og dømt for det retten karakteriserer som kyniske og svært alvorlige lovbrudd.

- En mørk dag

- Er dette er en trist dag, vil du si?

- Ja, det er en svært trist dag, det er en trist dag for norsk politikk. Dette er en unik sak i norsk sammenheng. Vi har i norsk etterkrigstid ikke opplevd noe lignende, så dette er en mørk dag - for norsk politikk, Ludvigsens familie, for de fornærmede ... Men samtidig er dette et signal om at rettsstaten fungerer, at denne type ting blir fanget opp og ført for retten er et slags adelsmerke ved landet vårt.

Erna: - Alvorlig

Nettavisen har fått følgende kommentar fra statsminister Erna Solberg (H):

- Dette er en alvorlig sak. Men det er ikke naturlig å kommentere dommen nå siden den ikke er rettskraftig.