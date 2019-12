Skjøt med fyrverkeri mot bevæpnet politi

Mann pågrepet etter å ha avfyrt «mindre prosjektil» på en person på et tog.

Politiet i Øst skriver at en person er pågrepet ved Årnes stasjon i Akershus etter at en person er truffet av et «mindre prosjektil» inne på et tog.

Politiet måtte bruke pepperspray på den pågrepne for å få kontroll på situasjonen.

– Bevæpnet politi har akkurat lagt en mann i bakken ved Årnes stasjon. Det virker som de har jaktet rundt på ham i sentrum før de fikk tak i ham her, sier et vitne til Romerikes Blad.

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt bekrefter til RB at de har pågrepet en mann i 20-årene like ved stasjonen. Foranledningen er både dramatisk og spesiell:

– Inne på toget har det vært et smell. Et slags kinaputtsmell. En av passasjerene oppdager da at han er truffet av et prosjektil. Rettere sagt prosjektilet sitter i headsettet han har hatt på seg, sier han.

Mannen som ble truffet av prosjektilet ble ikke skadd.

Politiet vet så langt ikke hva som har blitt sendt avgårde. Ifølge politiet skal prosjektilet «hatt lav fart» og ikke være egnet til å utgjøre store skader, om det ikke hadde truffet i for eksempel et øye.

Politiet fikk flere meldinger og rykket ut med flere styrker til Årnes stasjon.

– Vi så raskt én person som skilte seg ut. Han satte seg opp mot politiet og avfyrte fyrverkeri mot våre betjenter. Politiet tok i bruk pepperspray og fikk pågrepet ham, sier operasjonsleder Sveen.

Politiet har ennå ikke funnet noe våpen på personen.