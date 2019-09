Mannen som skjøt og drepte de tre tenåringene er ikke siktet.

NEW YORK (Nettavisen): En mann fra Georgia skjøt og drepte tre maskerte tenåringer som forsøkte å bryte seg inn og rane ham på mandag.

De tre tenåringene, en 15-åring og to 16-åringer, kom fra området, men bodde ikke i nabolaget hvor hendelsen fant sted, opplyser en talsmann for Rockdale County Sheriff's Office til CNN.

Ifølge politiet ble de tre guttene skutt da de forsøkte å gjøre innbrudd i huset. En av tenåringene tok frem et våpen og begynte å skyte under hendelsen, og da svarte beboeren med å skyte tilbake.

Alle de tre tenåringene ble truffet. En av dem døde på stedet, mens de to andre døde senere på sykehuset.

Mannen som skjøt og drepte de tre tenåringene er ikke siktet i saken. Ifølge 11alive.com er to av de drepte guttene brødre.

Georgia er en av minst ti stater i USA som har en lov om selvforsvar som tilsier at en person kan «stand his og her ground».

I lovverket i Georgia heter det at:

En person er berettiget til å bruke makt som er tiltenkt eller sannsynlig kan medføre døden eller alvorlig skade bare om han eller hun har grunn til å tro at slik makt er nødvendig for å forhindre dødsfall eller stor kroppslig skade på seg selv eller en tredjeperson, eller for å forhindre utøvelse av en tvangsforbrytelse.

Selv om ingen er siktet i saken, fortsetter politiet etterforskningen, opplyser politiet.