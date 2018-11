Skogbrann har kostet ni liv - Nå evakuerer kjendisene i California

Mange kjendiser har blitt rammet av skogbrannen i California. Realitystjernen Caitlyn Jenner mistet hjemmet sitt.

Delstaten California er rammet av en massiv skogbrann, hvor ni personer er bekreftet omkommet og titalls er meldt savnet. Titusener skal også være på flukt fra brannen.

– Er du klar til å dra, så dra, lyder den klare oppfordringen fra John Benedict hos sheriffen i Los Angeles.

Byen Paradise nord i California har allerede blitt utslettet, og flere tusen bygninger har blitt tatt av flammene.

Nå har også realitystjernen Caitlyn Jenner blitt rammet av skogbrannen. Hennes fasjonable hjem i Malibu i California brant ned til grunnen på fredag, ifølge det amerikanske kjendisnettstedet TMZ.

MISTET HJEMMET SITT: Realitystjernen Caitlyn Jenner har blitt rammet hardt av skogbrannen i California.

Byen Malibu på Californias kyst er kjent for sin høye kjendistetthet og sine fasjonable hjem. Nå er mange av kjendisene på flukt fra den voldsomme skogbrannen.

Kjent hus fra realityshow



Caitlyn Jenner er for mange kjent fra realityserien «Keeping up with the Kardashians», og hennes bolig i Malibu har gjentatte ganger dukket opp i TV-serien. Den kjente boligen var på 325 kvadratmeter og hadde 4 soverom, men nå er boligen brent ned til grunnen etter å ha blitt tatt av de kraftige flammene.





- Vi er ute av flammeområdet og er trygge. Vi tenker på alle de som har blitt rammet, og vi håper alle dere er trygge også, sier superstjernen i en Instagram-video, sammen med sine nære venn Sophia Hutchins.





Andre kjendiser som også har måttet pakke sakene sine, inkluderer superstjerner som Lady Gaga, Kim Kardashian, Kanye West, Guillermo del Toro, Miley Cyrus, Robert Downey Jr., Jennifer Aniston og Rainn Wilson, for å nevne noen.







- Jeg hørte at flammene traff eiendommen vår i Hidden Hills, men at det er noenlunde under kontroll nå. Det ser ikke ut som at det blir verre nå. Jeg bare ber om at vinden er i vår favør. Jeg bare ber om at alle er trygge, sier superstjernen i sosiale medier.



I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe 🙏🏼 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 9. november 2018



Musikkstjernen Lady Gaga er også svært berørt av skogbrannen.





- Jeg tenker dypt på alle som har mistet sine hjem og sine kjære. Jeg sitter her, og lurer på om hjemmet mitt vil bli tatt av flammene. Alt vi kan gjøre er å be sammen og for hverandre. Gud velsigne dere, skriver artisten på sin Twitter-konto.



I am thinking so deeply for everyone who is suffering today from these abominable fires & grieving the loss of their homes or loved ones. I’m sitting here with many of you wondering if my home will burst into flames. All we can do is pray together & for each other. God Bless You. — Lady Gaga (@ladygaga) 10. november 2018



« The Office»-stjernen Rainn Wilson måtte også evakuere, og la nylig ut et bilde av huset sitt som er dekket av en enorm røyksky.



- Mitt hus er der inne, skriver skuespilleren.













