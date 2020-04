Skogbrann i Tsjernobyl nærmer seg atomkraftverket

Den pågående skogbrannen i området rundt Tsjernobyl nærmer seg atomkraftverket som ble ødelagt i en eksplosjon i 1986.

Brannen har herjet i den såkalte Tjernobylsonen, som omfatter den avsperrede radiusen på 30 kilometer rundt atokraktverket, i over en uke.

Nå er det bekymring knyttet til at flammene beveger seg faretruende nærme nettopp atomkraftreaktoren.

Det skriver blant annet The New York Times (NY Times).

For en uke siden kunngjorde ukrainske myndigheter at det var oppdaget 16 ganger så høy radioaktivitet i området som det som er normalt.

- Ikke under kontroll

Det er fryktet at hvis flammene som sprer seg kommer for nærme reaktoren, som eksploderte i 1986, kan det føre til radioaktivt forurensning.

Hundrevis av brannfolk har jobbet med å temme brannen som har holdt på siden søndag 5. april.

- For øyeblikket kan vi ikke si at brannen er under kontroll. Vi har jobbet i hele natt med å grave branngater rundt kraftverket for å beskytte det fra flammene. Vinden kan heve varme partikler i luften sammen med asken og blåse den mot befolke områder, forteller Kateryna Pavlova, fungerende sjef for byrået som fører tilsyn med området som brenner, til NY Times.

I BRANN: Et luftfoto viser skobrannen søndag 12. april innenfor det avsperrede området. Foto: Reuters Tv (Reuters)

Flammene hadde allerede slukt opp 8,6 kvadratkilometer siden skogbrannen startet, og på lørdag ble 400 brannfolk, 100 brannbiler og flere helikoptre utplassert til sonen, ifølge The New York Times.

Mann pågripet

Selv om det radioaktive nivået ikke er like høyt som da eksplosjonen skjedde, ugjør den fortsatt en risiko for landets innbyggere. Politiet har også evakuert innbyggere i byen Poliske, som ligger innenfor Tsjernobylsonen.

Til tross for at det ikke er lov til å bo innenfor 30 kilometer fra atomkraftverket, har man grunn til å tro at 20 innbyggere har holdt til i Poliske.

- Vi er heldige som har karanteneregler på plass, da folk allerede er hjemme, ikke vandrer masse utendørs og har på seg masker, legger Pavlova til.

- UTE AV KONTROLL: Ukrainske myndigheter har fortsatt ikke kontroll på skogbrannen som startet søndag 5. april. Her fra samme dag. Foto: Yaroslav Emelianenko (AFP)

Selv om skogbrann ikke er sjelden vare i områdene rundt Tsjernobyl, rapporteres de nåværende flammene å være påtent, ifølge ukrainsk politi. Mannen som er siktet for å ha startet det hele, skal siden være pågrepet.

I 2018 var det nemlig også skogbrann innenfor det avsperrede området. Den gang var derimot situasjonen helt under kontroll.

Mens bekymringene for radioaktiv røykspredning fortsetter, bekreftet Yegor Firsov, leder for Ukrainas statlige økologiske inspeksjonstjeneste, at strålingsnivået i Kiev var «innenfor normale nivåer».

9. april rapporterte også Ukrainas statlige nødetat at bakgrunnsstrålingsnivået fortsatt var innenfor normalområdet rundt hovedstaden.

