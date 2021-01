Skoleansatte, elever, studenter og foreldre får unødvendig blåmandag av Erna Solberg

Av Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros

Dette er en kommentar som først ble publisert i Nidaros. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

I den klassiske sci fi-boka «Haikerens guide til galaksen» kommer den uheldige hovedpersonen Arthur Dent i skade for å møte vorgonerne, en gruppe særdeles byråkratisk innstilte romvesener. Vorgonerne har tenkt å rive jordkloden for å bygge en ny intergalaktisk motorvei. Når protestene kommer, stiller vorgonerne seg uforstående til oppstandelsen fra jordboerne: Planene om å rive jordkloden har jo ligget offentlig tilgjengelig i byggekontoret på vår nabostjerne Alpha Centauri i over femti år, så hva er liksom problemet?

I dag er norske studenter jordboerne, mot statsminister Erna Solbergs vorgonere. Seint lørdag kveld fikk studentene beskjed om at de måtte vente med å reise tilbake til studiestedet. De aller, aller fleste har nok allerede bestilt billetter - og et studentbudsjett har ikke rom for å skulle vente i månedsvis på refusjoner fra flyselskap (om billettene i det hele tatt lar seg refundere).

Da Frps kommunikasjonssjef Kjetil Løset skrev på Twitter at dette var et «hensynsløst kort varsel fra regjeringen til landets studenter», svarte statsministeren - tilsynelatende uvitende om den ufrivillige komikken i det hele - ganske bryskt: «Dere vet beskjeden ble gitt i går?».

Denne trekke-på-skuldrene-aktige tilnærmingen til gruppene som nå over natta nok en gang må kaste om på alle sine planer, kler regjeringen dårlig, og er ikke en god politisk start på året for Erna Solberg.

Én ting er å nok en gang legge seg ut med studentene. Jeg mistenker, ut fra tidligere behandling av denne gruppen i løpet av pandemien, at Solbergs regjering ikke ser det som en stor utfordring at norske studenter er frustrerte over regjeringen.

Men også tusenvis av lærere, elever og foreldre fikk i går på sitt vis fikk oppleve hvordan det er å være Arthur Dent i møte med vorgonske byråkrati-romvesener. Søndag kveld fikk de beskjed om at alle ungdoms- og videregående skoler skal på rødt nivå. Rektorer og lærere landet rundt fikk noen få kveldstimer på å forberede en betydelig innstramming i smittevernstiltak. Det er ingen overdrivelse å si at det mange steder ikke lar seg gjøre å gå til rødt nivå i det tempoet regjeringen nå dikterer.

Norske myndigheter skal i det store og det hele ha ros for sin håndtering av koronapandemien. Men både FHI, Helsedirektoratet og regjeringen burde kunne forutse at smitteutviklingen i desember, samt (de forholdene tatt i betraktning temmelig rause og liberale) reglene for forsamlinger og selskap i jula ville kunne føre til et behov for rask innstraming på nyåret.

Skriver jeg dette fordi jeg leker smitteekspert? Nei, jeg skriver det fordi regjeringen selv sa det på julaften. Så hvorfor var ikke dette bedre forberedt?

At det først søndag kveld før første virkedag i 2021 skulle komme betydelige endringer i smittevernstiltak, er ikke bare dårlig politisk håndverk av regjeringen - det gir også en steinhard start på året for foreldre og elever, men først og fremst for de ansatte i skolen.

For 2020 har nettopp vært et steinhardt år for mange av landets yrkesgrupper. Alt fra renholdsarbeidere og bussjåfører til politi og ikke minst helsepersonell har måttet tilpasse seg en helt ny virkelighet over natta, ofte med betydelig merarbeid, for ikke å snakke om økt risiko på arbeidsplassen. Og i hver eneste kommune har ikke minst barnehage- og skoleansatte måttet tøye egne rutiner og ressurser til det ytterste for å få lovpålagt opplæring til å passe inn i et strengt smittevernregime.

Uten å klage, har hver enkelt ansatt i skole og barnehage måttet gjøre mer enn de er pålagt, og mer enn arbeidsgiverne egentlig kan forvente, for at tilbudet til barn og elever skulle kunne være tilfredsstillende.

Når vi nå starter et nytt år med å år inn i en ny lockdown-aktig periode som dessverre er helt nødvendig, er det tungt for mange. Da bør vi i det minste gjøre vårt beste for å legge til rette for at de som nok en gang må jobbe ekstra hardt, får mer enn en søndagskveld på å forberede seg.

Derfor er det ganske enkelt ikke godt nok at kommunene ikke fikk noe forsvarsel om endringene. «Dette var helt nytt oss», bekreftet Morten Wolden til Nidaros i går etter regjeringen innførte rødt nivå på alle ungdomsskoler.

Når Wolden uttrykker forståelse for at «det ble som det ble», gjør han jobben sin uten å mukke - men han er samtidig i overkant diplomatisk. Regjeringen fryktet fra julas begynnelse at det ville bli som dette, som følge av sine egne liberale regler for sosial omgang. De kunne fint ha bedt kommunene om å forberede rødt nivå på et tidligere tidspunkt, og så heller lempet på kravet om det gjennom helga viste seg å bli unødvendig.

For i dag er det unødvendig blåmandag for skoleansatte, studenter, elever og foreldre.

