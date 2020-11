Skolenes landsforbund: – Lærere er redde og slitne

Så langt er over 400 ansatte i skoler og barnehager smittet av koronaviruset. Nå krever Skolenes landsforbund strengere tiltak og bedre smittevernveiledere.

NTB: Smittevernveilederne for skoler og barnehager ivaretar ikke voksenmiljøet, mener forbundet.

– Mange av våre medlemmer tar kontakt og sier at de er slitne og frykter å bli smittet, sier fungerende forbundsleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.

Han er kritisk til at myndighetene tar til dels drastiske tiltak i bruk for å hindre smittespredning i samfunnet, men at skoler og barnehager i stor grad skal drive som før. Begrunnelsen fra helsemyndighetene er at barn og unge i liten grad blir smittet.

– Det er i hvert fall mantraet vi har hørt fra dag én. Ingen innsamlede fakta har siden klart å rokke ved dette. At vi har langt over 400 smittede ansatte i skoler og barnehager, og at vi daglig leser om stadig nye skoleklasser som blir sendt i karantene, blir enten oversett eller ignorert, sier Moen.

Forbundet krever nå at smittevernveilederne oppdateres, basert på et «føre var»-prinsipp, og ber myndighetene vurdere forslagene til en uavhengig ekspertgruppe om blant annet minimum 1,5 meter avstand, mindre kohorter, tidligere juleferie og å unngå gym og sang innendørs.

– Vi krever nye tiltak basert på det som skjer ute i skoler og barnehager. Medlemmene våre etterlyser tydeligere regler. Dette har vi frontet i dialog med myndighetene, men ikke fått gjennomslag for, sier Moen.

