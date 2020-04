Skolenes landsforbund mener myndighetene tillater for mange elever i klasserommet

Smittevernveilederen for 1.–7. trinn tillater for mange elever per gruppe, mener Skolenes landsforbund. De er også bekymret for bemanningen av lærere.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– I resten av samfunnet er regelen maks fem personer samlet. I barnehagen er det grupper på tre og seks som gjelder, per voksen. Da er det drøyt å tillate opp til 20 elever å samles i til dels små klasserom, sier forbundssekretær Geir Allan Stava. 27. april åpner skolene og SFO for 1.–4. trinn og noen grupper yrkesfagelever. I småskolen anbefales det maks 15 elever per lærer. Fra 5.–7. trinn kan det være opp mot 20 elever i klasserommet. Kommunene må dessuten øke sine vikarposter dersom skolene skal kunne følge anbefalingene, ifølge forbundsleder Anne Finborud. – Vi er bekymret for at situasjonen for de ansatte kan bli krevende når de skal drøfte konkret bemanning opp mot smittevernstiltakene, som bygger på gjeldende bemanningsnormer, sier Finborud. LO-forbundet oppfordrer skolene til å prøve å få til mindre grupper enn det som anbefales i veilederen. (©NTB)

Reklame De 101 fineste stedene i Norge