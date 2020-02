Skolenettsted sammenligner Frp med Hitler og fascismen

Skoleportalen aldrimer22juli.no skrev at Frp slektet til fascismen. Nå skal innholdet slettes: - Vi beklager selvsagt, sier Antirasistisk senter.

«Det norske Fremskrittspartiet har slektskap til de nordiske fascistoide partiene, og har fascistiske trekk, men kan ikke regnes som et fascistisk parti. Blant annet mangler partiet for eksempel de sterke nasjonalistiske og autoritære trekkene», sto det på nettsiden aldrimer22juli.no seinest torsdag formiddag.

Omtalen er fjernet nå, men sto oppført like under et bilde av Adolf Hitler og Benito Mussolini.

Siden er ment som undervisningsportal for barn på alderstrinnene 8. til 10. klasse.

- Vi beklager selvsagt

Det var Minervanett som først skrev om saken.

GJORT OM: Slik så aldrimer22juli.no ut tidligere på dagen torsdag. Nå er derimot avsnittet som omhandlet Frp fjernet Foto: faksimile / aldrimer22juli.no

Nå har derimot Antirasistisk senter, som drifter nettsiden med økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet, gått ut med en offentlig beklagelse.

- Referansen til Frp er fjernet nå. Frp hører ikke hjemme i en artikkel om fascisme. Vi forstår at det kan leses verre enn personen som skrev det, tilsiktet. Vi besluttet derfor umiddelbart å fjerne det straks noen kontaktet oss om dette. Vi beklager selvsagt. Vi er i mange tilfeller kritiske til både retorikk og politikk fra Frp, men dette fortjener de ikke. sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter til Dagbladet.

- Fjern dette tullet!

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) reagerte sterkt på omtalen og mente påstanden var truet demokratiet.

- Faktum er at vi som et liberalistisk folkeparti ikke kunne vært lenger unna fascismen enn hva vi er. Påstanden er en trussel mot demokratiet, hvor de prøver å lure 15-åringer. Antirasistisk senter må rydde opp! Fjern dette tullet, skrev ungdomspartiet på Facebook.

