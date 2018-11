Skoler i England bannlyser Canada Goose-jakker

En skole har satt foten ned for de dyre jakkene: - De stigmatiserer elever og foreldre som har dårlig råd. Nå følger flere skoler etter.

Woodchurch High School, som ligger drøye 20 minutter utenfor Liverpool i England, innfører full stopp av jakkene for å beskytte ressurssvake barn.

Nå har skolen fått oppmerksomhet av store internasjonale medier, deriblant CNN og Washington Post.

Etter at juleferien er over, vil ingen barn på skolen få lov til gå med en Canada Goose-jakke. En annen dyr dunjakke, Moncler-jakken, kan heller ikke lenger brukes blant elevene. Skolen sendte nylig ut et brev til barnas foreldre med beskjeden.



- Disse jakkene forårsaker store forårsaker store ulikheter mellom elevene våre. De stigmatiserer elever og foreldre som har dårlig råd, sier rektor Rebekah Phillips til CNN.

Woodchurch High School får oppmerksomhet for å bannlyse dyre jakker. Nå følger andre skoler opp deres eksempel.





Koster opp mot 10.000 kroner

Rektoren forteller at flere bekymrede barn har snakket med henne, og sagt at jakkene koster det samme som foreldrene betaler i husleie per måned.



Derfor har skolen tatt dette skrittet for å tette igjen klasseforskjellene, men Woodchurch High School er ikke den eneste engelske skolen som bannlyser Canada Goose-jakker.

Flere britiske skoler har i det siste gått inn for å beskytte ressurssvake elever ved å bannlyse de dyre jakkene, ifølge CNN.

Andre tiltak har vært å bannlyse dyre penaler, og ikke spørre elevene hva de gjorde i helgen. Dette for å forhindre at barn med dårlig råd, ikke skal føle seg flaue over ikke å ha gjort noen ting på grunn av manglende økonomi.



De som er for disse tiltakene, sier at fraværet blant ressurssvake barn har gått ned, og at det har blitt mindre mobbing assosiert med klasseforskjeller.

