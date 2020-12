Skoler og butikker stenges i Tyskland

Smittespredningen skyter fart i Tyskland, og statsminister Angela Merkel har fått delstatene med på å stenge skoler og butikker fra 16. desember.

Ifølge Merkel vil nedstengningen gjelde til 10. januar, og 5. januar skal det holdes et nytt møte for å vurdere en eventuell forlenging utover dette.

Matbutikker og apotek får holde åpent, men andre butikker må stenge. Bedrifter oppfordres også til bruk av hjemmekontor eller forlenget juleferie.

Det blir også forbud mot å drikke alkohol offentlig i samme periode, opplyste Merkel etter søndagens videomøte med lederne i delstatene.

I jule- og nyttårsfeiringen blir det forbud mot å samle mange mennesker. Toppen ni mennesker, i tillegg til barn, får samles under samme tak, og salg av fyrverkeri er ikke tillatt.

Tvunget

– Vi er tvunget til å gjøre noe, og nå gjør vi noe, sa Merkel som understreker at hun hadde ønsket mildere tiltak til jul.

– I dag er ikke dagen for å se seg tilbake og snakke om hva som kunne vært gjort. Tvert imot er det dagen for å gjøre det som er nødvendig, sa hun.

Markus Söder, som er regjeringssjef i Bayern, støtter forslaget om strengere tiltak for å bremse spredningen av koronavirus.

– Tallene er verre enn noensinne, sier han til avisa Welt am Sonntag og understreker at situasjonen er ute av kontroll.

- Ragnarokk

Nedstengningen onsdag betyr imidlertid at tyskerne bare får to dager på seg til å gjøre ferdig julehandelen, og redaktør Jörgen Möllekjær i Flensborg Avis i Schleswig-Holstein spår kaos.

- Jeg tror det blir et ragnarokk med meget lange køer foran butikkene, sier han.

Også online-handelen er langt større enn vanlig, og det kan bety lange køer på postkontorene og problemer med å kjøre alt ut.

Portforbud

Enkelte delstater har alt skjerpet tiltakene, blant dem Baden-Württemberg som har varslet delvis portforbud fra neste uke.

Sachsen, der smitten nå sprer seg raskest, planlegger også portforbud mellom klokka 22 og 6.

Tyskland har hatt svært høyt smittetrykk den siste tiden, med over 20.000 nye tilfeller daglig. Fredag ble det meldt om hele 29.875 nye tilfeller, flere enn noensinne.

Landet har allerede siden begynnelsen av november vært delvis stengt ned. Blant annet er restauranter lukket for innendørsservering, i tillegg til at kulturarrangementer som kino, teater og konserter er avlyst.

Drøyt 1,3 millioner tyskere har til nå testet positivt for koronavirus, og over 22.000 er døde. Det tilsvarer 26 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har sju.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre