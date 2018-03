Broren til 19-åringen som drepte 17 personer på en skole i Parkland i Florida, er varetektsfengslet etter å ha tatt seg inn på den samme skolen.

Zachary Cruz ble pågrepet etter at han på ulovlig vis hadde tatt seg inn på skolens område mandag, opplyser politiet i Broward County.

18-åringen ble fanget opp av et overvåkingskamera mens han skatet på skolens område, til tross for at han hadde fått beskjed fra skolen om å holde seg unna området, opplyser politiet.

Ifølge politiet hadde Cruz tatt seg forbi låste dører og porter og hevdet at han var der for å «reflektere over skoleskytingen». Det samme skal han ha innrømmet å ha gjort to ganger tidligere.

En dommer fastsatte tirsdag kausjonssummen til nærmere 3,9 millioner kroner og påla samtidig Zachary Cruz å holde seg unna skolen dersom han mot formodning skulle bli løslatt mot kausjon.

Dommer Kim Theresa Mollica beordret også husransakelse av huset der 18-åringen har bodd de siste månedene, for å lete etter eventuelle våpen.

17 mennesker, blant dem 14 skoleelever, ble drept da Nikolas Cruz åpnet ild på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland 14. februar i år.

De to guttenes mor døde i november i fjor, og nabokvinnen Rocxanne Deschamps lot dem deretter flytte inn hos seg. Tirsdag fortalte hun at familien hadde ringt politiets nødtelefon tre ganger av frykt for hva Nikolas Cruz kunne finne på, med henvisning til hans mentale tilstand og store interesse for våpen.

– Politiet sa at de ikke kunne gjøre noe, fortalte hun.

