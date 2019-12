Skotske nasjonalister står sterkt – det kan gå mot løsrivelse

Det skotske nasjonalistpartiet SNP står fjellstøtt i Skottland. Nå kan det gå mot en ny folkeavstemning i 2021 om utmelding fra den britiske unionen.

Det skotske nasjonalistpartiet får 48 representanter i det britiske Parlamentet, ifølge BBC. Det er 13 flere enn ved forrige valg

SNP er EU-tilhengere og vil at et selvstendig Skottland skal være med i unionen.

– Jeg aksepterer at Boris Johnson etter dette valget har mandat til å ta England ut av EU, men han har ikke mandat til å ta Skottland ut av EU, sa SNP-leder Nicola Sturgeon fredag morgen, da valgresultatet var klart.

Les også: EU-president ønsker et nært forhold til Storbritannia

Storbritannia-ekspert og førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, mener både en anti-konservativ bølge og et ønske om en ny folkeavstemning om uavhengighet er grunner til at SNP får god oppslutning

– De har hatt en sterk og god valgkamp og vært klare og tydelige. De andre skotske partiene har egentlig ikke klart å nå opp i det hele tatt, sier han til NTB.

Les også: Pundet til himmels etter Johnson-knockout

Kan gå mot uavhengighet og EU-medlemskap

Mustad tror dermed en skotsk løsrivelse fra det forente kongedømmet kan bli resultatet hvis skottene går til urnene i 2021.

– Hvis SNP klarer å bygge opp et momentum fram til valget og vinner flertallet, skal det mye til at det blir stoppet i London – selv om Boris Johnson har sagt han vil gjøre det.

Øivind Bratberg, Storbritannia-ekspert ved Universitetet i Oslo, mener imidlertid at Johnson vil stikke kjepper i hjulene.

– Jeg tror han vil sette foten ned. Det tror jeg bestemt, for han er ikke tvunget til å gjøre noe annet. David Cameron åpnet for folkeavstemning av fri vilje, med den avtalen han skrev under på, til tross for at han slett ikke var nødt til det. Men nå tror jeg bestemt at Johnson vil nekte å gå inn i noen sånn forhandling. Og det kan ikke SNP gjøre stort med, sier han til NTB.

– Det kommer til å bli en skarp konfrontasjon, skarpere jo mer frakoblet EU Storbritannia ender opp med å bli, legger han til.

– Peker i retning av forhandlinger og ordnede forhold

Skottene holdt folkeavstemning om løsrivelse i 2014. Da stemte drøyt 55 prosent for å bli. Nå, fem år og et langt brexit-kaos senere, later stemningen til å være en annen.

– En ny folkeavstemning gjør at Skottland selv kan bestemme over sin fremtid. De kan da velge å forlate den britiske unionen og vil etter det så fort som mulig komme seg inn i EU igjen. Det er strategien til SNP, forklarer Mustad.

Bratberg tror på sin side at diskusjonen vil løpe på lavbluss i årene framover. Han framhever valget til det skotske parlamentet som en viktig temperaturmåler, men venter ikke noen catalonisering av konflikten.

– Det finnes riktignok aggressive folk på grasrotnivå, men lederskapet i SNP er såpass orientert mot en sivil og fredelig framgangsmåte at alt peker i retning av forhandlinger og ordnede forhold. Så jeg tror ikke det blir skarpere enn det, sier Bratberg.

– Gir folket en sjanse til å velge

SNPs Amy Callaghan slo Liberaldemokratenes leder Jo Swinson på målstreken i torsdagens valg og sikret seg plassen med en margin på 149 stemmer.

– Det er en enorm prestasjon, for meg personlig, men også for folket i East Dunbartonshire, som fullstendig avslår begrensende politikk, og gir folket en sjanse til å velge sin egen fremtid. Jeg synes det er utrolig viktig, sa Callaghan etter seieren. Hun la til at hun var tilfreds med å ha fratatt Swinson setet.

Etter nederlaget har Swinson valgt å gå av som partileder.

(©NTB)