Skrekktall fra New York

På sju timer døde 98 mennesker av koronaviruset i New York by.

Dermed er 776 døde av viruset i byen med 8,6 millioner mennesker, skriver NY Post. Blant de døde i NY søndag var musikeren Alan Merrill.

Sammenlignet med Norge (5,4 millioner mennesker) ville det tilsvart 61 døde på sju timer og totalt 487 døde. I Norge var det registrert 25 døde søndag.

Totalt i delstaten New York (19,5 milloner mennesker) var det registrert 1026 mennesker døde søndag. Det er altså byen, mer enn delstaten, som er desidert hardest rammet. NY er nå USAs episenter for koronaviruset.

Borgermester Bill de Blasio sier i en pressemelding at byen står overfor flere uker med smitte i byen, og at april kommer til å bli verre en mars.

Hard rammet helsepersonell

Hardest rammet er Queens, fulgt av Broklyn og Bronx, skriver NY Post. Søndag ble det montert nytt feltsykehus i Central Park og NYs ambulansetjeneste er iferd med å nå maksimal kapasitet.

Søndag sa styreformann Dr. Lewis Marshall i New Yorks nødstjeneste, at nærmere 20 prosent av de totalt 4500 ansatte i ambulansetjenesten er blitt syke.

- De fleste er tatt ut av tjeneste fordi de enten har fått viruset, eller blitt eksponert for det, forklarte han.

Tøffe tiltak

Gatene i den vanligvis så svært levende byen, er nå stort sett tomme.

- Vi vil komme oss gjennom denne tøffe, tøffe reisen, skriver ordfører de Blasio i en pressemelding.

Det blir nå skrevet ut bøter på 250 til 500 dollar til personer som ikke holder sosial distanse, og mange butikker er stengt.

Park Avenue i New York søndag. Foto: Jeenah Moon (Reuters)

Søndag sa Donald Trump at toppen trolig blir nådd om to uker, og at de strenge nasjonale restriksjonene vil gjelde til 30. april. Folk anbefales å holde seg hjemme og det frarådes ansamlinger med mer enn ti personer.

Dr. Anthony S. Fauci, som leder USAs senter for allergier og smittsomme sykdommer, sa søndag at mer enn 200.000 amerikanere kan dø av sykdommen, hvis ikke USA gjør hva de kan for å bremse spredningen.

Dr. Deborah L. Birx, som leder Det hvite hus sin spesialgruppe for bekjempelse av viruset, sier at selv med tiltak, anslår de at dødstallene vil stige til 80.000 til 160.000 og kanskje flere.