Skrekktallene: Sverige slår knockout på det som var koronavirusets episenter

- Sverige er hjemsøkt, sier president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Mens New York City, som bare for noen uker siden var koronavirusets episenter, ikke opplevde noen dødsfall onsdag denne uken, så hadde Sverige den samme dagen 74 koronarelaterte dødsfall.

77 nye svenske dødsfall siste døgnet

Samtidig med at metropolen New York nå klatrer seg sakte men sikkert opp av hengemyren, kommer det fortsatt skremmende høye tall fra Sverige.

Også fredag ble det meldt om veldig høye tall i Sverige, med 77 registrerte nye dødsfall siste døgnet.

4.639 personer er nå døde av koronaviruset i Sverige og 42.939 har fått påvist koronasmitte.

De ligger med det nesten i verdenstoppen målt i antall koronarelaterte dødsfall per innbyggere, med 45 per 100.000, melder NTB.

- Sverige har det forferdelig

Presidenten i USA har også denne uken fått med seg de skremmende høye svenske tallene.

- Sverige har det forferdelig. Sverige er hjemsøkt, uttalte president Donald Trump på en pressekonferanse fredag.

I New York begynner man nå sakte men sikkert å få kontroll på koronaviruset i byen.

Tall offentliggjort av New York City Department of Health and Mental Hygiene denne uken, viser at man onsdag ikke hadde et eneste bekreftet dødsfall som en følge av kornavcoiruset i byen. Det ble derimot meldt om tre dødsfall som kan ha vært forårsaket av viruset.

Det var likevel en historisk dag, og den første dagen siden viruset kom til byen at man ikke hadde registrert noe dødsfall.

Når det gjelder hele staten New York, så har man her ligget på mellom 58 til 42 dødsfall daglig den siste uken. Det laveste tallet var på torsdag denne uken, med bare 42 dødsfall.

Nådde toppen med 590 dødsfall

New York City registrerte sitt første dødsfall som en følge av koronaviruset 11. mars i år. De nådde toppen 7. april, da hele 590 pasienter døde i byen, ifølge tall CNBC har fått fra myndighetene. Når det gjelder staten New York, så hadde man på det verste rundt 800 dødsfall og 3000 sykehusinnleggelser daglig.

Men helt siden 7. april har dødstallene gått jevnlig nedover i New York City, som nå etter planen skal begynne gjenåpning i neste uke.

I USA er nå 1,9 millioner mennesker smittet og 110.522 er døde. Sør-Amerika ble i mai det nye episenteret for koronapandemien.