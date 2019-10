Skrev i kladdebok før terroraksjon: «Demokrati nytter ikke - jeg må handle»

Politiet mener også at terrorhandlingen skal ha vært planlagt.

Lørdag 10. august ble moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum rammet av terror. 22-åringen Philip Manshaus er siktet og har erkjent handlingen.

Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus også sin 17-årige stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Manshaus har også erkjent drapet av henne i politiavhør.

Før han begikk terrorhandlingen laget Manshaus et skriv som kan se ut som var rettet til familien. Overskriften på skrivet indikerer dette, får Nettavisen opplyst.

I det nesten fire sider håndskrevne skrivet tar han opp temaet om rasekrig, sin ideologi, og han skal ha uttrykket at handlingene han begikk måtte skje så raskt som mulig.

- Demokrati nytter ikke

Ifølge Nettavisen opplysninger skal han også ha skrevet at «demokrati ikke nytter» og «at han må handle». Skrivet skal bære preg av å være ufullstendig, og skal heller ikke være datert.

Det er ikke kjent for Nettavisen når de nesten fire sidene skal ha blitt skrevet.

Manshaus' forsvarer, Unni Fries, er forelagt opplysningene, men ønsker ikke å gi noen kommentarer i saken.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politiet holder kortene tett til brystet.

- Vi ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte de opplysningene du kommer med. Årsaken er at det er en del av taushetsbelagt informasjon i saken, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen.

- I hvor stor grad er terrorhandlingen planlagt?

- Vi har fått informasjon om at etterforskningen underbygger at terrorhandlingen har vært planlagt. I løpet av de to siste årene har han vært gjennom en radikaliseringsprosess. De siste ukene før angrepet har planleggingen vært mer målrettet. Det ser vi av innkjøp og andre ting han har gjort, blant annet hans aktivitet på nett.

- Han har snakket både med familie og venner i hele denne toårsperioden, og delt sitt politiske syn. Men vi anser ikke dette som en del av planleggingen.

- Er kladdeboken en del av planleggingen?

- Det vil jeg ikke kommentere.

Unni Fries (t. v.) er forsvarer for Philip Manshaus. Bildet er fra fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag 12. august, to dager etter at han angrep moskeen og havnet i et realt basketak. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix (NTB scanpix)

Bistandsadvokaten til Manshaus' far er forelagt opplysningene Nettavisen publiserer.

- Jeg kjenner ikke til opplysningene med kladdeboken, så det kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt. Far har forklart at det hele har vært ekstraordinært for ham, og han synes saken er helt ubegripelig, sier bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra til Nettavisen.

- Faren har vært opptatt av hvordan vi som samfunn skal klare å håndtere, og fange opp det som gjør at slike handlinger skjer. Vi har sett tilsvarende handlinger andre steder i verden. Han mener samfunnet har et stort ansvar med å hindre at noen foretar seg slike handlinger.

Bistandsadvokat for moren til avdøde Johanne, Elisabeth Hagen, ønsker ikke å gi noen kommentarer i saken.

- Erkjenner ikke straffskyld

Bistandsadvokat for den terrorrammede moskeen, John Christian Elden, mener Manshaus' menneskesyn er uakseptabelt.

- Jeg er ikke kjent med kladdeboken ennå, men det vil ikke overraske meg om det stemmer. Mine klienter er kjent med at han målrettet var ute etter å likvidere dem får å markere sitt forkvaklede menneskesyn, skriver han i en melding til Nettavisen.

Nettavisen er også kjent med at Manshaus i forkant av terroraksjonen skal ha kjøpt inn tørrvarer i en dagligvarebutikk for et par hundre kroner. VG har tidligere omtalt dette. En polititeori skal ha vært at matvarene skulle være en form for rasjonering dersom en rasekrig skulle bryte ut.

Matvarene skal ha blitt handlet inn i en butikk kort avstand fra der han bodde. Ifølge VG skal politiet ha sikret seg kvitteringer fra butikken. Disse opplysningene har Nettavisen ikke fått bekreftet.

Opplysninger til Nettavisen går på at han ville beskytte foreldrene sine dersom en krig brøt ut, og at noen av tørrvarene også skal ha vært tiltenkt dem.

Selv om Manshaus har erkjent drapet og terrorhandlingen, nekter han straffskyld. I begynnelsen av september ble det offentlig kjent hvorfor 22-åringen nekter straffskyld.

- Slik han ser det var dette noe han måtte gjør, og det var noe han hadde et ansvar for å gjøre. Han forklarte at han ser på handlingene som en form for nødrettslig handling. Det er hans synspunkt, uttalte Fries forrige måned.

Hun ville ikke gå nærmere inn på hvordan Manshaus rettferdiggjør sine handlinger.

- Han har ikke utdypet seg mer om dette i rettsmøtet, men det har han sagt at han vil gjøre i retten når pressen er til stede.

Stjerneadvokaten John Christian Elden er bistandsadvokat for moskeen som ble rammet av terror. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

I midten av september ble det kjent at stesøsteren Johanne ble skutt og drept på grunn av sin asiatiske bakgrunn. Nettavisen får opplyst at dette skal ha vært en måte for Manshaus å beskytte foreldrene sine, hans biologiske far og stemor. Han skal ha fryktet at etniske norske som hadde en nær relasjon til personer som ikke er hvite kunne være i fare.

Etter at Manshaus drepte stesøsteren på hennes eget soverom skal han ha dekket henne til med dynen i sengen. Det er ikke kjent hvorfor han gjorde dette. Politiet vil heller ikke svare om disse opplysningene.

Politiet: Manshaus ikke avbildet med hakekors

Nettavisen har tidligere omtalt at politiet har etterforsket om en person som er avbildet med våpen og hakekors er Manshaus. Bildene har vært publisert på ulike nettforumer.

- Vi har kommet til at det ikke er ham som er avbildet. Informasjonen på bildene stemmer ikke med den informasjonen vi har om ham og saken. På bildene er han mye tildekket, men vår konklusjon går på detaljene vi ser av ansiktet, og annen informasjon av det vi faktisk ser på bildene, sier Hjort Kraby.

Politiet har etterforsket om disse bildene er av Philip Manshaus. Funnene tilsier at det ikke er ham som er avbildet, sier politiet. Foto: Skjermdump / privat

Mandag morgen blir Manshaus begjært varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Politiet vil også forby ham tilgang til medier, og ha ham i full isolasjon de to første ukene av neste varetektsperiode.

- Det er kort fortalt fordi vi fortsatt skal gjennomgå databeslag for å finne ut av om det har vært medvirkere til terrorhandlingen. Det er ingenting som tyder på det, men vi må sjekke det helt ut. I denne sammenhengen er gjennomgang av databeslag viktig, sier Hjort Kraby.

- Det er særlig gjennomgang av hans PC vi jobber med. Det er et arbeid vi er godt i gang med. Men det er et tidkrevende.

Manshaus har vært i to avhør med politiet, men har ikke lenger ønsket å forklare seg for dem. Det er ukjent for offentligheten hva som er årsaken til det.