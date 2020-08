Skudd avfyrt i Oslo sentrum

Tre personer er pågrepet etter at skudd ble avfyrt i Oslo sentrum lørdag kveld.

Flere patruljer var lørdag i Møllergata i Oslo sentrum etter meldinger om flere avfyrte skudd.

- Gjerningspersoner har løpt til fots, og vi søker i området, skriver politiet i sin første melding klokken 22.19 lørdag kveld.

- Vi fikk melding om at to eller flere var i Møllergata og at de har avfyrt skudd med pistol, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand i politiet til Nettavisen.

Gjerningspersonene skal ikke ha skutt mot personer, men det skal være gjort skadeverk på en parkert og tom bil med slagvåpen, forteller Hekkelstrand.

Det er ikke meldt om skadde etter hendelsen. Det ble tidligere meldt at det var avfyrt skudd mot den parkerte bilen, men dette er noe usikkert.

- De skal ha avfyrt skudd ut i gata, sier Hekkelstrand.

- Vitner observerte to aktuelle biler i nærheten av åstedet, og en patrulje observerte den ene på Kallbakken. Bilen ble stanset og 3 personer er pågrepet, skriver politiet på Twitter.

De opplyste tidligere lørdag kveld at de hadde snakket med vitner, og at de jaktet to gjerningsmenn i alderen 25 til 30 år.