Skudd ved London Bridge - en person er blitt skutt og drept av politiet

Det bekrefter politiet overfor Sky News.

Politiet i London bekreftet først at de håndterte en hendelse ved London Bridge, etter at det ble rapportert om skyting ved det kjente knutepunktet i Storbritannias hovedstad.

Det skrev flere medier, blant annet Sky News, fredag ettermiddag.

Til Sky News sier en talsperson for politiet at «opp til fem personer» skal ha blitt rammet av det som nyhetskanalen skriver er et mulig knivoverfall.

- En mann er blitt pågrepet av politiet. Vi tror flere personer er skadet, sier talspersonen til Sky News.

Sky News-journalist Mark White forteller at politiet kan ha avverget et knivangrep.

- En gjerningsmann, som vi tror gikk rundt med en kniv, gikk til angrep mot andre personer og derfor ble bevæpnet politi sendt til stedet. Vi tror at gjerningspersonen er blitt skutt og drept, sier White til Sky News.

BBC-journalist John McManus var på stedet da hendelsen skjedde.

- Jeg hørte at skudd ble avfyrt, og det så ut som at det var en slåsskamp på den andre siden av brua, hvor flere menn angrep én person, sier journalisten til BBC.

På sosiale medier florerer det av bilder som viser at flere politibiler på stedet, og at en lastebil er stoppet like ved brua.

- Hendelsen har blitt rapportert og vi har personell på stedet, skriver ambulansetjenesten i London på Twitter.