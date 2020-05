Skuddveksling mellom Sør- og Nord-Korea

En sørkoreansk grensevakt ble søndag truffet av flere skudd fra Nord-Korea. Sør-Korea svarte med to skudd mot nord.

Det er ikke meldt om at noen ble såret da en rekke skudd ble avfyrt fra nord over den demilitariserte sonen (DMZ) som utgjør grensa mellom de to landene. Det er ikke klart om noen ble såret i nord.

– Vårt militære svarte med å avfyre to runder og sende en advarsel, i tråd med vår manual, sa den sørkoreanske forsvarskommandoen.

Les også: Satellittbilder får fart på spekulasjoner om Kims skjebne

Forsvarskommandoen la til at de har tatt kontakt via den militære telefonlinjen for å finne ut hva som var grunnen til skytingen.

Sist det ble avfyrt skudd over grensa, var i 2017 da nordkoreanske soldater skjøt en rekke skudd mot en nordkoreansk soldat som flyktet til Sør-Korea.

De to koreaene er teknisk fortsatt i krig etter Koreakrigen som endte i 1953 med en våpenhvile.

Det er aldri inngått noen fredsavtale, og grensa mellom de to landene er følgelig ikke en formell grense, kun en våpenhvilelinje, og DMZ er trass i sitt navn et av de mest militariserte stedene i verden.

Les også: Nå skal WHO undersøke Sør-Koreas koronafunn

Å lette på spenningen langs DMZ var en av avtalene som ble inngått mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in på et toppmøte i Pyongyang i 2018.

Men de fleste av avtalene er ikke iverksatt av Nord-Korea, som i stor grad har brutt det meste av kontakten med Sør-Korea.

(©NTB)