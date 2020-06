Skuespiller med voldsom kraftsalve mot Frp-topp

- Haha. Fy fan for en forbanna knallis du er, skriver skuespiller Per Kjerstad i en kommentar til Per-Willy Amundsen. Overfor Nettavisen beklager Kjerstad retorikken.

Det er på en Facebook-melding som innledes «Blir «svarte» oftere stoppet på gaten», at stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (FrP) har fått en hissig kommentar av skuespilleren.

I Facebook-innlegget skriver Amundsen blant annet videre:

«Selvfølgelig. Hvem er det som driver med gjeng- og ungdomskriminalitet i Oslo? Politiet må få lov til å gjøre jobben sin. Det er ikke etnisk norske ungdommer som skaper problemene i hovedstaden. Hvis det skal kalles «rasisme», så er kun en oppskrift på å motarbeide politiet i deres arbeid på vegne av oss alle.»

Det var iHarstad som først omtalte saken.

Videre skriver Amundsen blant annet:

«Ran, vold, bilbrenning, voldtekt og annen kriminalitet må stoppes. Politiet må få lov til å gjøre jobben sin.

Derfor har jeg null respekt for venstresidens håpløse angrep på norsk politi. Dette er kvinner og menn som gjør sitt arbeid til beste for oss alle. Dette er ikke USA. Det handler ikke om politivold.»

- Forbanna knallis

Innlegget har fått en rekke reaksjoner og godt over 900 kommentarer. Blant dem var også en kommentar fra skuespiller Per Kjerstad. Meldingen skal være slettet av Facebook, men flere har tatt skjermdump av meldingen:

«Haha. Fy fan for en forbanna knallis du er. Når man tenkte at noen umulig kunne synke lavere ned i idiot-myra enn du allerede har gjort, så legger du altså ut den her hestkukmeldinga av alle hestkukmeldinger. Jeg skjemmes langt fan inn i sjela fordi jeg er født på sykehuset i samme by som du er fra, din populistiske knehane-kuk av en liksom-politiker», skriver han.

«At du får fortsette å poste diaré på Facebook uten å få kraftig juling i dagesvis etterpå, er fan steike meg et mysterium. Reis langt og lengst inn i det varmeste og trangeste helvete din ubeleste historieløse, ignorante, selvgode rasistiske lettvinte, etnisk norske utpulte ståkuk, og ta med deg alle de andre her i kommentarfeltet som heier på deg. God tur»

Foto: Skjermdump

Nettavisen har snakket med Per-Willy Amundsen, som sier han ikke er overrasket over meldingen.

- Dette er del av de radikale venstres fremgangsmåte. De som ikke er enig med de som er «rett-tenkende» skal henges ut. Målet er selvfølgelig å stilne legitim kritikk ved å gjøre det så ubehagelig som mulig å stå frem med meninger som jeg gjør, sier Amundsen til Nettavisen.

- Det er nyttesløst å forsøke sånne kommentarer mot meg. Det biter ikke på meg.

Les også: - Vi er ikke rasister hele gjengen

- Mer humor enn blodig alvor

I en tekstmelding til Nettavisen påpeker Per Kjerstad at han selvsagt ikke ønsker Amundsen noe vondt eller å såre noen, og mener mange vil se at det er brukt en god dose humor i meldingen.

- Jeg beklager at jeg brukte en såpass barnslig og voldsom retorikk, men tenkte at en verbal kraftsalve fra en nordlending til en annen, ville passere mer som humor enn blodig alvor, skriver han.

- Dette var en spontan, ektefølt kommentar rett fra hjertet (og kanskje litt fra gallen) som åpenbart også snakket for flere andre enn meg selv.

Les også: Trump signerte politidekret – varsler forbud mot kvelertak

Videre skriver Kjerstad at han stadig opplever at generaliserende og dårlig skjulte rasistiske innlegg fra høytstående politikere får stå uimotsagt - av folk og av pressen. Han presiserer at han er tilhenger av en saklig debatt, og at han hverken mener eller tror at hans måte å uttrykke seg på i meldingen burde bli standarden.

- Jeg synes for øvrig det er bemerkelsesverdig at politiske parti, særlig fra ytre høyre, skal få definere hva rasisme er og i tillegg fornekte at det finnes i Norge. Hva er motivasjonen, skriver Kjerstad.

- Jeg tror at hvis politikere hadde lyttet mer til andre som åpenbart har førstehåndskunnskap til dette temaet, og tatt dem på alvor, så ville vi kommet et godt steg videre i kampen mot rasisme og forskjellsbehandling.