Skuespiller pågrepet i alvorlig narkosak - risikerer 10 års fengsel

Politiet knytter skuespilleren til et tosifret antall kilo kokain.

- Vi kan bekrefte at en mann i 20-årene torsdag vil bli fremstilt for varetektsfengsling i forbindelse med et beslag av en betydelig mengde narkotika, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Les også: Toppblogger frikjent for vold mot mann på fest

Politiet pågrep skuespilleren under en aksjon tirsdag formiddag, tidligere denne uken. En annen person er også siktet i samme sak.

Skuespilleren i 20-årene har allerede en omfattende straffehistorikk. I august i år ble mannen dømt til ett år og én måneds fengsel for vold og trusler.

Han skal blant annet ha overfalt en mann på et treningssenter i fjor, og sparket en arrestforsvarer og spyttet en annen i ansiktet.

I 2013 ble han dømt til 373 timer samfunnstraff for å ha truet og fysisk presset minst sju menn for penger.

Les også: Skuespiller i 20-årene tiltalt for vold

I tillegg til å være kokainsiktet er mannen også siktet for voldtekt og hallikvirksomhet, fra en sak som ble anmeldt for to år siden, ifølge Dagbladet

Mest sett siste uken