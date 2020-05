Skuffet Høie: – Jeg har brukt 20 år av mitt liv på å kjempe mot mange av disse endringene

SKUFFET: Helseminister Bent Høie (H) er skuffet over endringene som ble vedtatt i bioteknologiloven tirsdag. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) frykter at endringene i Stortinget stemte for mandag kan sette helsevesenet under press.

– Jeg har brukt 20 år av mitt liv på å kjempe mot mange av disse endringene, men sånn er det, sier Høie til NTB. Høie mener at spørsmålene rundt det å tilby NIPT-testen og tidlig ultralyd til alle ikke er godt nok utredet. – Det er mange sider ved dette som ikke har kommet godt nok fram, sier helseministeren. Les også: Knusende nederlag for KrF på alle punkter etter debatt i Stortinget Under debatten i Stortingssalen gikk Høie også opp på talerstolen og advarte mot at NIPT-testen kan gi falske positive svar. – Det vil være veldig mange gravide i Norge som gjennom NIPT-testen vil få beskjed om at de har et foster som trolig har utviklingsavvik, der dette ikke vil være tilfelle, sa han. Han sier til NTB at departementet hans foreløpig ikke er ferdige med å beregne hvor mye det vil koste å ta de nye endringene inn i helsetilbudet, men sier at det vil skape utfordringer. Les også: Vebjørn Selbekk: - Dette svir voldsomt for KrF Se Dagen-redaktøren snakke om KrFs nederlag: – Den offentlige helsetjenesten har ikke kapasitet til å gjøre dette i dag, uten at det går utover andre oppgaver, sier Høie, og fortsetter: Les også: Pleksiglass til 225.000 kroner montert mellom setene på Stortinget – Noe av personellet som skal utføre disse testene, er det knapphet på, så hvis kvinnene skal få god veiledning og oppfølging, og dette skal gis til så mange som i utgangspunktet ikke har indikasjon for det, så vil dette gå ut over andre oppgaver innenfor svangerskapsomsorgen som det er i dag. (©NTB)

