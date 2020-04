Skulle bare grille pølser - startet skogbrann

To personer er siktet etter en skogbrann i Sørkedalen tirsdag ettermiddag. Årsak: Engangsgrill. Nå advarer brannvesenet andre som har tenkt å fyre opp bål eller grill.

Fem brannbiler rykket ut til Sørkedalen i Oslo i går, etter at to personer mistet kontroll over engangsgrillen de skulle bruke til å grille pølser.

Se video av grillen og området rundt øverst i saken.

Det tok fyr få minutter etter at grillen var antent. Vind bidro til at brannen spredde seg veldig raskt.

– Dette kunne potensielt blitt en stor skogbrann, da vinden spredde brannen mot en stigning som ville bidratt til at brannen kunne eskalert, forteller innsatsleder Knut Halvorsen via brannvesenets Facebook-sider.

– Ikke for moro skyld

Gårsdagens hendelse er et godt eksempel på hvor fort det kan gå, hvis man ikke tenker seg nøye om før man fyrer opp engangsgrillen eller bålet, er meldingen fra brannvesenet:

– Vær så snill, lytt til de rådene vi som jobber i nødetatene gir dere. Det er ikke for moro skyld vi gir dem! Først og fremst skal du alltid ta hensyn til vind og om det er tørt. Med den kombinasjonen tenner vi ikke opp noe som helst i naturen, sier innsatslederen.

Oslo politidistrikt meldte søndag om at to personer er anmeldt for skogbrannen i Sørkedalen.

Gult farevarsel

Ifølge Yr er det skogbrannfare Østafjells. Det gule farevarselet ble sendt ut mandag morgen og gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

– Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, er beskjeden fra Meteorologisk institutt.

Brannvesenet har følgende råd for dem som skal grille i naturen: