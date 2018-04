Skulle teste ny kattemat – fikk prissjokk

– Det er mye penger å hente i de dyreglade, mener katteeier Oda Rygh.

Etter en operasjon mistet katten Gret (7) appetitten. Katteeier Oda Rygh (32) måtte da på jakt etter ny kattemat.

På Kolonial.no fant hun pakker med 40 gram med gourmet-kattesuppe til en kilopris på 272,50 kroner. Det fikk Rygh til å måpe.

I et innlegg på Facebook har hun satt ring rundt kiloprisen, og tegnet inn «WTF!?».

I teksten til bildet utdyper katteeieren:

«I dag har sett hvor langt sivilisasjonens forfall er kommet: Jeg har sett litt på luksuskattematen tilgjengelig på min lokale Kiwi*. Denne posen inneholder "kyllingsuppe med garnityr av grønnsaker og hvit fisk". Katta var akkurat like imponert av denne som av all annen våt mat. Det er mye penger å hente i de dyreglade ser jeg».

(*Prisen Rygh har brukt i Facebook-innlegget er fra Kolonial. På Kiwi har kattematen en kilopris på 247,50 kroner, red.anm.).

Til Nettavisen påpeker Rygh at det fort kan blir dyrt å servere gourmetsuppe til en vanlig katt.

– Jeg er veldig interessert i personlig økonomi. Derfor har jeg lagt til meg vanen å lese kilopriser i butikken. Jeg ble ekstremt forbauset, sier hun.

KATTESUPPE: «Gourmet Crystal soup» har en kilopris på flere hundre kroner.

Butikken bestemmer prisen



Det er Nestlé-eide Purina som står bak kattesuppen. Selskapet er en av verdens ledende produsenter av dyremat.

Produsenten understreker at den dyre kattesuppen ikke er hverdagskost.

– «Gourmet Crystal soup» er laget for dem som vil servere sin katt noe ekstra ved spesielle anledninger, enten som forrett eller mellomrett, skriver kommunikasjonssjef Annelie Barkelund i Nestlé i en E-post til Nettavisen.

Barkelund forteller at kattesuppen inneholder «råvarer av beste kvalitet som reker og fisk- eller kyllingbiter».

– Sluttprisen på våre produkter bestemmes av butikkene, fortsetter kommunikasjonssjefen.

Kolonial.no forteller til Nettavisen at de selger de to variantene av kattesuppen til omtrent «samme priser som du finner på Rema 1000 og Kiwi, og rimeligere enn øvrige butikker».

– Prisen vi har satt reflekterer prisen vi betaler fra produsenten, skriver produkt- og markedssjef, Tor Erik Aag, i Kolonial.no i en E-post til Nettavisen.

Han ønsker ikke å kommentere avansen på dyremat – altså hvor lønnsomt det er å selge denne type produkter.

EKSKLUSIVT: I reklamen fremstår kattesuppen som et råflott måltid.





Vil ikke kritisere andre katteeiere

Katteeier Oda Rygh valgte likevel å kjøpe kattesuppen.

– Katten var akkurat like entusiastisk, verken mer eller mindre, enn som for den andre kattematen jeg serverte til 40 kroner kiloen, sier hun til Nettavisen.

Selv om Rygh mener prisnivået er i overkant høyt, så er hun ikke overrasket over folks betalingsvilje.

– Det er en trend at man bruker mer og mer på dyrene sine, og jeg skal ikke henge ut folk som gjør det. Dette får meg likevel til å lure på hva verdiene til disse produsentene er, fortsetter hun.

HAR FLERE ALTERNATIVER: Men Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi vil ikke si noe om lønnsomheten i kattemat.



Katteeieren tror forklaringen til at det lages eksklusive katteretter er god samvittighet for eierne.

– Kattematen er laget slik for at det ikke skal se ekkelt ut for den som serverer, sier hun.

På spørsmål om prisen betyr bedre kvalitet svarer hun:

– Jeg tviler sterkt på det. Innholdsfortegnelsen er ikke stort annerledes enn annen kattemat, sier hun, som er vanlig forbruker.

Har billigere alternativer



Hos Kiwi er kattesuppen litt billigere. Kjeden som er eid av matvaregiganten Norgesgruppen, selger produktet for 9,90 kroner.

– Som navnet tilsier er «Gourmet Crystal soup» et mer eksklusivt produkt, for dem som ønsker det. Vi har mange rimeligere alternativer til katten, skriver Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, i en E-post til Nettavisen.

Hun svarer heller ikke på hvor lønnsomt dyremat er for dagligvarebutikkene.

Hos søsterbutikken Meny selges kattesuppen til 11,90 kroner. Det gir en kilopris på nesten 300 kroner.

SPREK PRIS: Hos Norgesgruppen-eide Meny må du ut med nesten 300 kroner kiloen for kattesuppen fra Purina.

