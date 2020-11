Skyggesiden i norsk politikk

Skal det bli viktigere å fokusere på semantikk enn selve budskapet, som altså handler om at vi har høy smitte blant innvandrere - midt i en pandemi?

Av Sverre Kristiansen, lektor

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

«Innvandrersmitten bekymrer», slo Aftenposten opp på papirforsiden torsdag 12. november, i en sak om at innvandrere er overrepresentert blant koronasmittede i Norge. Det tok ikke veldig lang tid før reaksjonene kom.

«Jeg slutter meg til reaksjonene mot bruken av ordet «innvandrersmitte» på forsiden av Aftenposten» skrev Sylo Taraku. Han er rådgiver i Tankesmien Agenda som skal bidra til politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre.

Den hypersensitive venstresiden som ser rasisme overalt og ber folk unnskylde seg for latterlige ting; «needs to be rooted in common sense».

Men hva slags politikkutvikling er det Taraku etterspør?

Skal det bli viktigere å fokusere på semantikk enn selve budskapet, som altså handler om at vi har høy smitte blant innvandrere - midt i en pandemi?

Da tror jeg folk flest faller av.

Venstresidens problem

Og dette er venstresidens problem. De tar for sjelden tak i reelle politiske utfordringer. Kanskje er det uttrykk for manglende bakkekontakt. Kanskje er det uttrykk for mangel på common sense?

Denne erkjennelsen kommer i hvert fall nå snikende inn fra venstre i USA. For det ble ingen demokratisk bølge som mange hadde sett for seg. Det ble ingen stor seier. Senatet forble republikansk.

Og så i dette året, da, hvor alle skulle være så bevisste på rasisme; hvem skulle trodd at andelen av minoritetsstemmer gikk ned i det demokratiske partiet - til tross for en bøllete president?

Da har ikke venstresiden klart å fokusere på de virkelige utfordringene i USA.

- En god erkjennelse

Representant for Demokratene i Pennsylvania, Conor Lamb, uttalte i et selvransakende intervju i New York Times nylig følgende: «Democratic rhetoric needs to be dialed back. It needs to be rooted in common sense, in reality, and yes, politics».

Det er en god erkjennelse. Den hypersensitive venstresiden som ser rasisme overalt og ber folk unnskylde seg for latterlige ting; «needs to be rooted in common sense».

Aftenposten viser sunn fornuft

Avisoverskrifter slår ofte ting sammen. Er ikke det fortsatt en egen kategori i «Nytt på nytt» på NRK?

Her leser man altså med vond vilje. Det politiske korrekte ordskiftet som USA sliter med, må ikke komme til Norge.

Aftenposten ble «presset» til å endre tittelen. Selv om begrepet ikke engang vekker uheldige assosiasjoner for lesere flest. Likevel skal avisen ha ros for å holde fast ved at budskapet var riktig, at smitten i innvandrermiljøet er et problem, men at ikke tittelen burde skygge for budskapet.

Avisen utviser sunn fornuft.

Det er noe å tenke på for tankesmier som bedriver politikkutvikling på venstresiden.

Den overdrevne politiske korrektheten ødelegger for venstresiden og skygger for reelle politiske utfordringer.

Snart kommer velgerne til å skygge banen.

