Skyrider 2.0: Er du klar for ståplass på flyet?

Mener de har fremtidens løsning for lavprisselskaper.

Hvor ukomfortabelt er du villig til å ha det på en flyreise for å spare penger?

Det er ingen hemmelighet at mange flyselskaper reduserer beinplassen så mye som mulig for å kunne presse inn en seterad eller to ekstra på flyet. Flere seter betyr flere passasjerer, som igjen betyr flere betalende kunder.

Stor interesse for lavere komfort

For noen år tilbake dukket det opp noen konsepter som skulle kutte beinplassen enda mer, og Ryanairs frittalende sjef Michael O'Leary uttalte at han gjerne ville ha ståplasser på flyene sine.

– Vi kommer muligens til å fjerne de fem eller seks bakerste radene og si til passasjerene: Vil du stå oppreist? Hvis du vil det, så kan du fly gratis, sa han for snart et tiår siden.

Utfordringen var derimot at konseptene som ble vist frem aldri ville fått luftfartsmyndighetenes godkjennelse.

Kan nå bli en virkelighet

Men det kan nå være i ferd med å endre seg: Den italienske flyinteriørprodusenten Aviointeriors har presentert et nytt setekonsept som de kaller «Skyrider 2.0». Ifølge selskapet er denne løsningen fullt ut sertifiserbar.

Setene er mest å anse som en støttevegg med en liten sittepute som man kan spenne seg fast i.

Selskapet hevder bruk av Skyrider 2.0 gir plass til 20 prosent flere seter i et fly.

Den simple konstruksjonen skal også spare masse vekt: Setene veier omtrent halvparten av vanlige seter.

Flere passasjerer og lavere vekt er en drømmekombinasjon for flyselskapene.

Sikter på korte flyvninger

Konseptet er tenkt å brukes på relativt korte flyturer, og de ser for seg at komforten er god nok til flyturer på opp til 90 minutter.

Det betyr at store deler av de mest trafikkerte rutene innenriks i Norge i prinsippet vil være aktuelle.

- Skyrider 2.0 gir nye muligheter for lavprisbilleter og vil gi dem som i dag ikke har råd til å fly en mulighet, skriver selskapet.

En endelig versjon av setene vil ha høydejustering, noe versjonen de så langt har vist frem mangler. De hevder at flere flyselskaper skal ha vist interesse.

Sammenligner det med en sal til hest

Ifølge JT Genter fra nettsiden The Points Guy, er det såpass trangt mellom setene at han med sine 180 centimeter hele tiden hadde sine knær presset inntil setet foran - men at komforten etter 10 minutter var overraskende god.

Han viser til at Aviointeriors-sjef Dominique Menoud tidligere har sagt følgende til USA Today om sitt konsept:

- Setene er som en hestesal. Cowboyer kan ri i åtte timer og fortsatt føle seg komfortable i salen.

