Skyting i Oslo – en person pågrepet

Politiet har pågrepet en person i Oslo etter mistanke om skyting.

Skytingen skjedde i Christies gate på Grünerløkka. En person er pågrepet.

«Funn på stedet styrker saken om at det er skutt med et reelt skytevåpen», heter det på Oslo-politiets twitterkonto.

Klokka 17.08 lørdag fikk politiet beskjed om at én person hadde blitt pekt på med et skytevåpen. Det skal også ha vært avfyrt et skudd, eller i hvert fall har flere enn fornærmede hørt et smell.

Foto: Politiet

Episoden skjedde i Christies gate på Grünerløkka. Stokkli understreker at fornærmede ikke er skadd.

- Han har klart å komme seg bort og vi har kontroll på han, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo-politiet til Nettavisen.

Fornærmede skal ha gått på gata, mens mistenkte skal ha gått ut på en balkong fra en leilighet og truet med våpenet.

Klokken 18.16 melder politiet at de har pågrepet en mann i midten av 30-årene i forbindelse med episoden.

– Mannen ble pågrepet i en leilighet i Christies gate. Det hele gikk rolig for seg, sier Stokkli. Han sier funn på stedet styrker mistanken om at det er brukt et skytevåpen.

– Vi har funnet tomhylser på stedet, så vi antar at det er brukt et skarpt våpen, men foreløpig har vi ikke funnet noe våpen. Vi må ransake leiligheten for å se om vi finner noe, sier operasjonslederen.

Han kan foreløpig ikke si om den pågrepne er kjent for politiet fra før, eller om politiet har mistanke om at mannen var ruset.

Politiet har også kommet i kontakt med flere vitner som har hørt skudd.

– Det hele virker tilfeldig, og det skal ikke være noen relasjon mellom den fornærmede og gjerningsmannen, sier Stokkli.