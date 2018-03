Ordfører til TV-kanal: Gisler løslatt i Frankrike

De fleste gislene på supermarkedet i Sør-Frankrike er løslatt, sier en lokal ordfører til TV-kanalen BFM, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

En politimann skal nå være den eneste som er sammen med gisseltakeren. Opplysningene fra ordfører Eric Menassi er foreløpig ikke bekreftet av andre kilder.

En sikkerhetskilde opplyser til nyhetsbyrået AFP at minst to mennesker er drept i gisselaksjonen i byen Trèbes. Reuters siterer en kilde i politiet som forteller at åtte personer holdes som gisler.

I tillegg er en politimann skutt og såret i Carcassonne, som ligger omtrent 15 minutter unna med bil.

President Emmanuel Macron har bedt innenriksminister Gérard Collomb om å reise til området.

Skjøt mot politifolk

Fransk påtalemyndighet opplyser at gjerningsmannen på supermarkedet hevder å tilhøre den ytterliggående islamistgruppa IS.

I Carcassonne ble en gruppe politifolk beskutt av en væpnet mann, opplyser en representant for politiets fagorganisasjon til kringkasteren BFMTV. Én av politifolkene ble skadd.

Politifolkene ble beskutt mens de var ute og jogget, melder kringkasteren RTL. Dette skal ha skjedd 20 minutter før situasjonen på supermarkedet oppsto.

Flere angrep

Hvis det stemmer at gjerningsmannen i Trèbes har tilknytning til IS, vil dette være det første store angrepet med islamistisk gjerningsmann i Frankrike siden Macron overtok som president.

I juli 2016 ble 84 mennesker drept da en lastebil kjørte gjennom en menneskemengde i Nice.

130 mennesker ble drept i angrepet mot et konsertlokale, utesteder og en stadion i Paris i 2015.

