Skyting på sykehus i Tsjekkia - fire drept

Fire personer er døde og to alvorlig skadet i en skyteepisode på universitetssykehuset i Ostrava i Tsjekkia.

Saken oppdateres

Skytingen skal ha funnet sted like etter klokken 07.00 tirsdag morgen. Gjerningspersonen er fremdeles på frifot.

Skytingen har krevd flere ofre, forteller landets innenriksminister, Jan Hamáček, til nyhetskanalen ČT24.

«Politiet fikk melding om skyting på sykehuset i Ostrava Poruba. Politiet aksjonerer nå på stedet. Folk er evakuert», skriver politiet på Twitter.

Direktør for sykehuset, Jiří Havrlant, forteller til ČT24 at antallet døde fremdeles kan stige, men bekrefter at det foreløpige antallet er fire.